¿Aplicar perfume en el cuello puede causar cáncer de tiroides? Esto aclara el Minsa

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) del Perú lanzó un video en sus redes sociales ante una nueva interrogante que ha surgido entre la ciudadanía: ¿usar perfume en el cuello podría causar cáncer de tiroides? Conoce qué señala la institución y si hay riesgos por componentes químicos de las fragancias.

Minsa sobre uso de perfume en el cuello: ¿cáncer de tiroides?

En las últimas semanas una inquietud apareció en un gran cantidad de personas tras la viralización de un video difundido en México, que advertía, sin respaldo científico, sobre un supuesto vínculo entre el uso de perfumes en el cuello y el cáncer de tiroides, un tumor en la glándula tiroides que provoca crecimiento celular descontrolado.

Aunque esa versión fue desmentida por las autoridades de ese país, el debate siguió en las redes sociales, causando preocupación sobre los componentes químicos que tienen los perfumes. Es por ello, que en Perú, el Minsa, a través de un video de la Diris Lima Sur decidió pronunciarse y dar mayores detalles sobre qué implicancias podría tener el uso de las fragancias en tu salud en esa zona del cuerpo.

En primer lugar, se descartó el vínculo directo del uso de perfumes en el cuello con el cáncer, aunque recomiendan precaución por sustancias que pueden afectar el sistema hormonal.

Ministerio de Salud aclaró que no existe evidencia de que aplicarse perfume en el cuello cause cáncer de tiroides.

Diris Lima Sur aclara sobre riesgos por químicos

El material audiovisual del Minsa, advierte que algunas fragancias contienen sustancias químicas como ftalatos y parabenos, que pueden ingresar al organismo a través de la piel y actuar como disruptores endocrinos, es decir, alterar el funcionamiento hormonal: ante exposiciones altas y uso frecuente.

Según la médica Allison Rould, del Diris Lima Sur, los efectos de esos compuestos podrían reflejarse en cambios en el metabolismo, el peso o en los niveles de energía, pero recuerda a la ciudadanía que no implica una relación directa con el desarrollo del cáncer en la tiroides.

"¿Sabías que si colocas perfume en tu cuello todos los días podrías afectar tus tiroides sin saberlo? Muchos perfumes convencionales contienen químicos como ftalatos y parabenos, estos se filtran en tu sangre y alteran tus hormonas, afectando tu energía y tu peso sin que lo notes", se escucha decir en el video compartido en TikTok.

En ese sentido, la experta en salud recomienda aplicar el perfume sobre la ropa y no sobre el cuello, además da los siguientes consejos:

Elige perfumes naturales.

Antes de comprar tu perfume, revisa bien las etiquetas que sean sin ftalatos, sin parabenos, con fragancias naturales o de aceites esenciales.

¿Por qué surge la duda en sector salud?

Esta información surge a raíz de la alerta sanitaria en Panamá por perfumes con componentes cancerígenos. Se ordenó retirar tres fragancias tras una advertencias del sistema europeo Safety Gate: detectaron BMHCA, sustancia prohibida en cosméticos por su potencial cancerígeno y toxicidad.

Los productos observados fueron Montblanc Lady Emblem Elixir, Valentino Valentina y Montblanc Lady Emblem. Mayores detalles en la siguiente imagen.

Alerta de Minsa de Panamá.

El Minsa enfatizó que la clave es evitar caer en desinformación y revisar los portales oficiales del sector salud en el país. En ese marco, aclaró que no existe evidencia de que aplicarse perfume en el cuello cause cáncer de tiroides. Sin embargo, advirtió que fragancias con ftalatos y parabenos pueden alterar el sistema hormonal.