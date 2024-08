Magaly ARREMETE contra Pamela López por negar romance con empresario: "Ha quedado como una pinocha"

Magaly Medina sorprendió a todos al 'dar la espalda' a Pamela López por negar un romance con Luis Fernando Rodríguez, esposo de quien sería su amiga, Nardha Velarde, a pesar de las imágenes donde se les ve muy cariñosos y deja entrever un presunto romance.

En la última edición del programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora tuvo duros cuestionamientos contra la aún esposa de Christian Cueva por tratar de engañarla afirmando que solo mantenía un vínculo de amistad con Rodríguez.

Ello tras las pruebas que Nardha presentó refutando la versión de López de que no sabía que él aún mantenía un romance con la madre de sus hijos y que incluso la llevó de viaje a Cartagena el 22 de junio para celebrar su cumpleaños juntos e incluso Pamela fue una de las invitadas.

Medina no pudo evitar cuestionar el accionar de Pamela López por haberse metido en una relación, a pesar de que ella diga todo lo contrario. Asimismo, aprovechó en reiterar que ella no perdona ni apaña esos casos.

"A mí las clandestinas no me gustan, a mí las partidoras no me gustan, a mí las que se meten en una relación. Claro, la culpa no es de la mujer, es de ese hombre que le falta el respeto a su relación", expresó la popular 'Urraca'.