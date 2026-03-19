Magaly no cree en las disculpas de Said Palao hacia Alejandra Baigorria: "Le destrozó los sueños"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no pudo dejar de hacer un comentario respecto a las disculpas que Said Palao le ofreció a Alejandra Baigorria esta noche en 'Esto es Guerra'. La conductora afirmó que nada de lo que Said diga podrá remediar la traición que le hizo a la empresaria, ya que la confianza se habría perdido irremediablemente y la expuso a la burla de todo el Perú.

Magaly no cree en las disculpas de Said a Alejandra

Después de ver cómo el 'Samurai' lloraba al pedir perdón a su esposa y a su familia, Magaly lo cuestionó duramente por afirmar que quiere recuperar su matrimonio. Según dijo, en torno al ampay hubo muchos escándalos y eso es algo que difícilmente se puede superar.

"Cómo se recupera un matrimonio y cómo se recupera una pareja después de tanto escándalo, cómo se recupera después de una traición de este nivel, cómo se recupera una familia después de que has expuesto a tu mujer a la humillación pública...", indicó.

Enseguida, Magaly aseguró que Alejandra, en este momento, debe sentir mucha frustración y resentimiento, ya que apostó todo para que su relación funcione y cumplir su sueño de tener una familia. La conductora hizo hincapié en que la empresaria siempre vio a Said como su príncipe azul, sin corona y sin moneda, aunque eso termina por desmoronarse. "A ella nunca le interesó quién era el príncipe azul, ella solo quería alguien con quien concretar ese sueño", agregó.

Finalmente, le envió un mensaje potente a Said Palao, asegurando que la traición que le hizo a Alejandra la ha destrozado completamente y que nadie merece pasar por una situación similar.

"Lastimosamente ese sueño se ha caído hecho trizas, ese hombre en quien puso su confianza le destrozó los sueños, le destrozó el corazón. Eso no se lo merece nadie, ni Alejandra Baigorria ni ninguna mujer. Nos merecemos mucho más que eso", concluyó.

Said lloró al pedirle perdón a Alejandra

Said se quebró al escuchar el mensaje que Alejandra compartió esta tarde respecto a las imágenes que afectaron su matrimonio. Luego de tomar la palabra y pedir perdón públicamente a Alejandra, a su familia y a todos los afectados, Said aseguró que intentará reconstruir su matrimonio a toda costa.

"Voy a tratar de hacer todo lo posible para recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, me demore lo que me demore, siempre y cuando ella me lo permita", dijo el 'samurái' en un inicio.

Es así que, las declaraciones de Magaly reflejan la gravedad del escándalo y el impacto emocional en Alejandra Baigorria. Para la conductora, la confianza rota difícilmente se recupera, dejando en duda una reconciliación. Mientras tanto, el caso sigue generando debate y dividiendo opiniones entre seguidores y detractores de la pareja.