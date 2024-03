Magaly revela que Christian Cueva le pidió una entrevista: ¿Por qué canceló y cuáles fueron sus condiciones?

01/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Está desesperado. Christian Cueva parece estar buscando todas las formas posibles de limpiar su imagen, ya que Magaly Medina reveló que el pelotero le pidió una entrevista, pero luego la canceló debido a que no quisieron cumplir con sus condiciones.

Durante la más reciente edición de su programa, la conductora de espectáculos detalló que el popular 'Aladino' se comunicó con su producción para solicitar una entrevista, a cambio que dejen de hablar de él y la polémica que generó la separación de su esposa Pamela López y sus affaires con varias chicas del espectáculo.

"Christian Cueva se comunicó con mi productor para pedir una entrevista, para decir que quería hablar a nuestras cámaras a cambio de que nosotros ya no sigamos sacando más cosas, más conversaciones con Pamela López", reveló Magaly.

¿Cuáles fueron las condiciones de Christian Cueva?

Según Magaly, Cueva le pidió hacerle una entrevista de forma presencial en Barcelona, lo cual ella descartó casi de forma automática ya que tiene responsabilidades en Perú y le ofreció realizar la entrevista vía Zoom.

"Primero quería que nosotros vayamos a Barcelona, pero no la reportera, quería que vaya yo. Luego quedamos en que mejor lo entrevistamos de manera virtual porque no me voy a pegar semejante viaje de 8 horas hasta Madrid. Incluso quedamos en una hora y después quedamos para hoy porque ayer no podía", narró.

Sin embargo, el futbolista habría conversado con su abogado y le recomendó no realizar la entrevista de forma virtual y debido a ello, insistió en que la 'Urraca' viaje hasta España, pero ella no aceptó bajó ningún concepto.

"Después se comunicó con nosotros para decir que ya no quería zoom por consejo de su abogado, que es el mismo de Paolo Guerrero (Julio García). Y hoy en la mañana dijo que nada de zoom. Que tenía que ir yo misma hasta Barcelona. ¿Por qué no viene acá o quiere verme la cara?", agregó.

Finalmente, Magaly contó que tras la negociaciones fallidas, Christian Cueva dejó de responder a los mensajes y dejó en visto a su productor. "El quería que no saquemos más cosas. Él quiere poner sus condiciones, no sé qué quiere conseguir o no sé si Pamela López lo está obligando a dar una entrevista así como al 'Caballito' Hurtado'".

No cabe duda que Christian Cueva está dispuesto a todo para recuperar el amor y confianza de Pamela López, ya que según Magaly ese es el motivo por el cual le solicitó una entrevista que no se llegó a concretar por las altas exigencias del futbolista.