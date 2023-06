Magaly sobre Melissa Paredes por culpar al machismo de su desempleo: "Convence a Michelle Alexander para la próxima novela"

El viernes 9 de junio, Magaly Medina le respondió con todo a Melissa Paredes por culpar al machismo de su falta de trabajo. Y es que la 'Urraca' le recordó a la actriz que el motivo de estar desempleada fue por los 'cachos' que le puso a Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes utiliza sus redes sociales para subir contenido que, en su mayoría, serían indirectas sobre el fin de la relación entre el 'Gato' Cuba y Alexandra Venturo.

En uno de esos videos de TikTok, la actriz responde un comentario de una usuaria que escribió: "Que pena que no tienes contratos...porque será". Ante ello la protagonista de "Ojitos Hechiceros" no dudó en responderle.

Sin duda, la afirmación de la pareja de Anthony Aranda hace referencia a cuando perdió su trabajo como conductora en "América Hoy" luego del 'ampay' difundido en "Magaly Tv La Firme" en octubre del 2021.

Luego de que la respuesta de Melissa Paredes hacia una usuaria de TikTok llegara a los ojos de Magaly Medina, la 'Urraca' le dio la razón a la ex Miss Perú sobre su opinión acerca de que el Perú es un país machista.

"Eso es cierto vivimos en un país machista, tú (Melissa Paredes) lo sabes, por lo mismo no debiste de exponerte a que mientras estabas casada te estuvieras 'besuqueando' en un estacionamiento con el bailarín del programa donde estabas.", expresó Medina.

Sin embargo, la conductora de televisión le recordó que ella fue la que 'sacó los pies del plato' en su matrimonio y que por ello ahora no tiene trabajo.

Por último la 'Urraca' le recomendó a Melissa que si desea algún trabajo, lo puede conseguir con Michelle Alexander.

"Tampoco te aproveches del momento porque, esta es una 'marquetera chicha', también ella piensa que así maneja su carrera, no, no ,no mejor convence a Michelle Alexander de que te llame para la próxima novela ja, ja, ja", finalizó Magaly.