Magaly Solier reaparece tras hospitalización y es homenajeada en Huanta: Por su aporte al desarrollo cultural

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de semanas de incertidumbre sobre su salud, Magaly Solier reapareció en una ceremonia que celebró su legado artístico. La actriz peruana recibió un homenaje en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH) en reconocimiento a su contribución a la cultura y al arte peruano.

Magaly Solier reaparece tras ser internada en hospital

Como se recuerda, el 24 de septiembre, el Hospital de Huanta, en Ayacucho, confirmó que Magaly Solier, había sido internada por una complicación con su estado de salud. Incluso, la directora del nosocomio reveló que "recibía un tratamiento de salud mental".

Tras varios días de incertidumbre y sin mayores detalles sobre cómo se encontraba la protagonista de 'Madeinusa', reapareció públicamente. La artista fue homenajeada en una ceremonia organizada por la Universidad Nacional de Huanta, donde recibió el afecto de las autoridades y estudiantes.

Fue la misma casa de estudios superiores quien dio a conocer la noticia, reflejando su emoción y entusiasmo por la visita de Magaly Solier, a quien calificaron como "orgullo de nuestra tierra y destacada artista internacional", galardonada en Berlín - Alemania por su actuación en la película "La Teta Asustada", por el que recibió el Oso de Oro a la mejor película en el 2009.

Actriz recibe homenaje en Huanta

Asimismo, se reveló que la actriz fue recibida por la presidenta de la Comisión Organizadora, Dra. Hilda Maribel Huayhua Mamani y la Dra. Roxani Keewong Zapata, vicepresidenta de investigación, junto a estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental, quienes resaltaron su trayectoria artística y compromiso con la universidad desde su fundación.

Incluso, resaltan que Solier fue una de las principales impulsoras en la gestión y creación de la institución, como un sueño de brindar mayores oportunidades de educación superior a la juventud huantina. En las imágenes se ve a Magaly recorriendo los pabellones del campus y recibiendo saludos de los estudiantes.

"La visita de la talentosa actriz reafirma su permanente compromiso con el desarrollo cultural, educativo y social de nuestra provincia, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y la comunidad huantina", se lee en el comunicado de la UNAH compartido en Facebook.

Magaly Solier se luce recuperada

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la actriz con buen ánimo y en mejor estado de salud, e incluso, esbozando una sonrisa a todos los presentes en la universidad de Huanta.

Finalmente, destacó el esfuerzo que realizan los jóvenes huantinos por formarse como profesionales comprometidos con el progreso de la región, exhortándolos a continuar preparándose con responsabilidad y amor por su tierra natal.

Es así como se reveló que Magaly Solier reapareció recuperada tras semanas de ausencia en actividades públicas por haber sido hospitalizada en septiembre. La actriz peruana asistió a un homenaje realizado por la universidad de Huanta.