RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Actriz en situación delicada

Magaly Solier fue internada en Huanta tras presunta intoxicación: Permanece bajo observación médica

La actriz ayacuchana, Magaly Solier, fue trasladada a la unidad de trauma shock del hospital de Huanta luego de presentar un cuadro severo de intoxicación.

Magaly Solier requeriría de implante de titanio en maxilar.
Magaly Solier requeriría de implante de titanio en maxilar. (Andina)

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 23/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La tarde del martes 23 de septiembre, la reconocida actriz peruana Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en la ciudad de Huanta, Ayacucho, tras sufrir una presunta intoxicación. 

De acuerdo con información difundida por medios locales, la intérprete fue llevada directamente a la unidad de trauma shock, debido a la gravedad de su estado al momento de su ingreso.

El personal del hospital local detalló que la alerta llegó alrededor de las 6:15 p. m., cuando vecinos de la actriz solicitaron apoyo de emergencia. 

El traslado inmediato permitió estabilizarla y evitar mayores complicaciones, aunque la situación generó preocupación en el entorno artístico y en la opinión pública.

Fernando Díaz DESTRUYE a quienes lo vinculan con Maju Mantilla: "Gente que están en una cloaca"
Lee también

Fernando Díaz DESTRUYE a quienes lo vinculan con Maju Mantilla: "Gente que están en una cloaca"

Estado de salud bajo reserva

Fuentes médicas informaron que, si bien en un inicio la actriz presentó un cuadro crítico, su evolución fue favorable tras recibir atención especializada. Actualmente, se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo estricta vigilancia médica en el hospital huantino.

La conductora Magaly Medina, a través de su programa "Magaly TV, la firme", difundió un informe con declaraciones de las autoridades del nosocomio, quienes confirmaron que el estado de la actriz es estable. 

No obstante, el equipo médico ha preferido mantener la discreción sobre los detalles de su tratamiento hasta contar con un diagnóstico definitivo.

Magaly asegura que María Pía Copello se va de 'Mande quien mande': Estas serían las posibles conductoras
Lee también

Magaly asegura que María Pía Copello se va de 'Mande quien mande': Estas serían las posibles conductoras

"Nosotros hemos recibido una alerta por parte de un vecino de Magaly, hemos atendido la urgencia y la hemos traído acá. Ella misma nos ha dicho que había tomado veneno para perros. Ya el diagnóstico lo va a determinar los médicos. Sucedió aproximadamente a las 6:15 p. m. que nos dan la alerta", señaló el encargado del hospital de Huanta.

Trayectoria y preocupación pública

Magaly Solier es una de las figuras más emblemáticas del cine nacional. Nacida en Ayacucho, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en películas como "Madeinusa" y "La teta asustada", cinta ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín 2009. Su talento la ha convertido en un referente de la actuación peruana y en una representante de la cultura andina en el mundo.

La noticia de su hospitalización ha generado muestras de preocupación de parte de seguidores, colegas del ámbito artístico y críticos de cine, quienes resaltan su aporte a la cinematografía peruana. 

El caso ha abierto también un debate sobre la importancia de la salud mental y el acompañamiento emocional en figuras públicas, especialmente aquellas que, como Solier, enfrentan una fuerte presión mediática.

Por el momento, la prioridad del equipo médico es garantizar la recuperación y estabilidad de la actriz Magaly Solier, mientras se continúan realizando evaluaciones para determinar las causas exactas del episodio de intoxicación.

Temas relacionados actriz hospital de Huanta Magaly Medina Magaly Solier nosocomio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA