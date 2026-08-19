Padre de Carla Campos la defiende tras ampay y suspensión de boda con Curwen: "No es lo que parece"

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diego Campos, padre de Carla Campos Salazar, salió en defensa de su hija luego del polémico ampay que la mostró muy cercana a otro hombre pese a su compromiso con Víctor Caballero, Curwen. Las imágenes generaron una ola de comentarios y cuestionamientos que, posteriormente, coincidieron con la suspensión de la boda de la pareja, que estaba planificada para los primeros meses del 2027.

El ampay difundido por 'Magaly TV: la firme' corresponde a una fiesta realizada el último sábado en una discoteca. Allí, Carla fue captada bailando con Alonso Grimaldo, conocido como 'Grimi'. Ambos aparecieron muy cercanos y, por el ángulo de las imágenes, parecía que la joven le daba un beso, situación que rápidamente despertó especulaciones.

Padre de Carla la defiende en redes

En medio de las críticas, Diego Campos decidió intervenir y responder a uno de los usuarios que cuestionó públicamente el comportamiento de su hija. El padre de Carla explicó que Alonso Grimaldo pertenece a su grupo de amigos y sostuvo que la joven simplemente estaba compartiendo con ellos durante una salida nocturna.

Asimismo, el músico consideró que las imágenes podían generar una percepción equivocada, pues, desde su perspectiva, se trataba de escenas aisladas que no reflejaban toda la situación. De esta manera, buscó respaldar a su hija frente a las especulaciones que surgieron tras el ampay.

"Esta no es la vía, pero no es lo que parece, ella tiene amigos y sale a discotecas como todos los jóvenes y bailan, no hay nada más que imágenes sacadas de contexto", comentó en redes sociales.

Padre de Carla Campos la defiende

Curwen suspende su boda con Carla

Víctor Caballero apareció en su podcast luego de las polémica imágenes donde su prometida aparece bailando muy cariñosa con otro hombre. La pareja tenía previsto contraer matrimonio en el último tramo del año, pero las circunstancias personales y laborales terminaron por posponer la fecha en más de una oportunidad.

"La boda iba a ser el 14 de noviembre, pues se postergó, iba a ser en abril por un tema de tiempos y pues ahora ya no. Ha quedado de manera suspendida porque obviamente estoy sumamente afectado por esto, estoy muy triste", confesó el youtuber, evidenciando el complejo momento afectivo por el que atraviesa tras la filtración del ampay.

Es así que, la defensa de Diego Campos llega en medio de una polémica que terminó afectando los planes de matrimonio de Carla y Curwen. Mientras el padre sostiene que las imágenes fueron sacadas de contexto y que Alonso es amigo de su hija, el streamer decidió suspender la boda, dejando abierta la incertidumbre sobre su relación.