Curwen toma drástica decisión sobre su foto de compromiso con Carla Campos tras ampay

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Curwen y Carla Campos vuelven a estar en el ojo de la tormenta luego del ampay de Magaly Medina que involucró a la joven con Alonso Grimaldo. A pocos días de la polémica, ambos tomaron una decisión sobre la foto de compromiso que tenían publicada en Instagram.

Curwen revela cuánto le dolió el ampay

Todo comenzó el lunes 17 de agosto, cuando Magaly Medina presentó en su programa un ampay protagonizado por Carla Campos, pareja de Curwen. En las imágenes difundidas, la joven aparece en una discoteca junto a Alonso Grimaldo, mientras ambos bailaban muy cerca y ella lo tomaba del cuello.

El material generó comentarios y especulaciones, pues desde el programa se sugirió que ambos habrían compartido un beso durante aquel encuentro. Al día siguiente, Curwen salió en su programa de YouTube y habló abiertamente sobre cómo se sentía tras la polémica.

"Estoy muy quebrado, estoy muy afectado por lo que ha sucedido. Me ha dolido muchísimo y les agradezco su apoyo", confesó Curwen a sus compañeros de trabajo.

Asimismo, dejó a más de uno sorprendido al decir: "Creo que las imágenes hablan por sí solas. En un inicio yo dije que era un saludito. Me cegué, la verdad".

¿Qué pasó con la foto de compromiso?

Aunque inicialmente las publicaciones relacionadas con su relación continuaban en sus respectivas cuentas, luego ocurrió un detalle que no pasó desapercibido. La fotografía de compromiso que Curwen y Carla habían compartido en Instagram ya no aparece en sus perfiles.

La imagen correspondía a la sesión que ambos protagonizaron en octubre de 2025, cuando anunciaron su compromiso y mostraron una etapa especialmente romántica de su relación. En aquel momento, las fotografías reflejaban la ilusión de ambos por el futuro que planeaban juntos.

Ahora, a pocos días del ampay de Magaly Medina, la desaparición de esas imágenes llamó inmediatamente la atención de sus seguidores. El cambio se produce aproximadamente diez meses después de su compromiso y luego de que Curwen se mostrara afectado por lo sucedido.

Hasta el momento, no hay una sola versión oficial que explique el motivo por el cual desapareció la foto de sus cuentas. Obviamente, esta movida de borrar la imagen terminó encendiendo las redes sociales, donde la gente ya está sacando sus propias conclusiones.

Así, Curwen y Carla Campos tomaron la decisión de retirar de sus redes sociales la foto de compromiso que habían publicado en octubre de 2025, después del polémico ampay de Magaly Medina.