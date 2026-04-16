Esposa de Reimond Manco se pronuncia con triste mensaje tras confesión de infidelidad

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que Reimond Manco confesara públicamente una infidelidad en Magaly TV, La Firme, Lilia Moretti, esposa del exfutbolista, decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram con un mensaje que no pasó desapercibido.

Esposa de Manco y su triste mensaje

En medio del revuelo mediático, Lilia Moretti decidió romper su silencio con un extenso y emotivo mensaje, donde repasó los años compartidos junto a Reimond Manco.

"Hoy quiero escribirte desde el amor que nos han dejado estos 12 años compartidos. Hemos vivido momentos maravillosos, construido recuerdos que nadie nos podrá quitar y como toda pareja, también atravesamos dificultades", expresó en el inicio del texto.

A lo largo de su mensaje, dejó en claro que, pese a las dificultades, valora lo vivido durante su relación, resaltando que lo positivo siempre tuvo mayor peso frente a los momentos complicados.

Lilia Moretti elogia a Reimond Manco

Uno de los puntos más llamativos del mensaje fue el reconocimiento que hizo al rol de Manco como padre. En sus palabras, destacó el vínculo que él construyó con todos sus hijos, sin hacer diferencias.

"Quiero reconocer algo que para mí siempre será invaluable: El hombre que eres con nuestros hijos. Criaste a Luca y Anto con amor genuino, como si llevaran tu sangre, sin hacer jamás diferencias con Reimond Jr y Rafaella", señaló.

Sin embargo, el tono del mensaje también dejó entrever una despedida emocional. "A veces la vida no se trata de permanecer, sino de saber soltar con amor, crecer y seguir adelante con dignidad", añadió, marcando un posible cierre en la relación.

Reimond Manco admite infidelidad

El mensaje llegó tras la aparición de Manco en el programa de Magaly, donde decidió hacerse cargo de su error y pidió disculpas públicas. "Yo estoy acá para hacer mea culpa y pedirle perdón a mi esposa", afirmó durante la entrevista.

Además, el exfutbolista reconoció haber mantenido conversaciones inapropiadas con otras mujeres. "Yo hablé con muchas personas de una manera que no debí hacerlo, el error es mío", señaló.

Uno de los momentos más delicados fue cuando admitió un episodio concreto. "Cometí una infidelidad el año pasado", confesó, revelando que ese hecho ya había generado un quiebre en su relación.

Durante su intervención televisiva, Manco insistió en que su intención actual es asumir sus errores y evitar seguir generando daño en su entorno más cercano. "Estoy acá simplemente para pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos. Tengo que aceptar las consecuencias de mis actos", expresó.

Así, Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, se pronunció con un triste mensaje tras la confesión de infidelidad del exfutbolista en Magaly TV, La Firme.