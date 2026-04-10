Mario Hart y Korina Rivadeneira ya no duermen juntos, según Magaly: "Él en Lurín y ella en Chorrillos"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación de Mario Hart y Korina Rivadeneira sigue generando controversia, debido a que se rumorea que hay un presunto distanciamiento. Recientemente, Magaly Medina reveló que ambos ya no duermen en la misma casa, ya que ella se encuentra residiendo en Chorrillos junto a sus hijos, mientras que él prefiere dormir en un fundo en Lurín.

¿Mario y Korina terminaron?

Como se recuerda, Mario y Korina se casaron en el 2017 en medio de los problemas migratorios que la joven venezolana atravesaba. Según Magaly, este matrimonio fue anulado finalmente en el 2021 y, desde entonces, no se sabe si volvieron a casarse, aunque su relación siempre se vio muy fortalecida e incluso tuvieron dos hijos.

Sin embargo, la crisis que estarían atravesando actualmente sería definitiva, ya que desde hace varias semanas ambos dejaron de publicar fotos juntos y se han negado a contar detalles sobre una presunta separación. Mario siempre indica que resolverá sus problemas en privado, mientras ella se niega a hablar del tema.

En los últimos días, Korina fue captada ingresando a su casa de Chorrillos, la misma que han puesto a la venta desde hace unas semanas. Al poco tiempo, Mario también ingresó a la vivienda, pero salió de allí a los seis minutos para dirigirse hacia el sur de Lima, específicamente en Lurín, donde pasó la noche.

Las cámaras de "Magaly TV, la firme" captaron al piloto saliendo de un fundo aproximadamente a las 9:00 a. m., mientras Korina hacía lo mismo en la mañana, pero desde su casa de Chorrillos, lo cual confirmaría que ya no están compartiendo el mismo techo y sería un indicador claro de que las cosas en su relación no van del todo bien.

Mario y Korina venden su casa

Una de las propiedades más conocidas del entorno artístico local ha saltado a la escena pública: la casa de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Ubicado en una zona exclusiva de Chorrillos, figura ahora como "a la venta" en redes sociales.

El creador de contenido Pajita fue uno de los primeros en difundir la información, citando mensajes recibidos de sus seguidores y compartiendo imágenes comparativas que muestran los mismos espacios..

"Me cuentan mi gente brava que le aloca el chisme, que Mario Hart y Korina 'la Huaralina' han puesto su casa a la venta. ¿Se confirmará la separación?", informó en sus redes sociales.

Es así que, en medio de rumores y señales de distanciamiento, la relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesa uno de sus momentos más inciertos. La falta de apariciones juntos y sus rutinas separadas alimentan las especulaciones, aunque ambos mantienen silencio, dejando en duda el futuro de su vínculo sentimental.