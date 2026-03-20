Mario Irivarren abandona el Perú tras su separación de Onelia debido al ampay en Argentina: ¿Cuál fue su destino elegido?

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que fue ampayado en Argentina junto a Said Palao y un grupo de modelos con las que estuvo coqueteando. Tras dar su descargo por la infidelidad y poner fin a su relación con Onelia Molina, el exchico reality salió del país para darse unos días libres y muchos se preguntan cuál fue el destino elegido.

¿A dónde se fue Mario Irivarren tras el ampay?

Hace unos días, diversos canales de noticias digitales informaron que Mario fue captado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por lo que se supuso que estaba saliendo del país para escapar de la presión mediática debido a la complicada situación en la que se encuentra tras protagonizar la ruptura luego del ampay difundido en 'Magaly TV, la firme'.

Según reveló el reporte migratorio de Mario Irivarren, salió rumbo a Colombia este 18 de marzo tras dejar temporalmente su podcast 'La Manada', el cual conduce con Laura Spoya y Gerardo Pe. Hasta el momento, no se sabe qué ciudad eligió Mario para darse unos días libres, ya que tampoco ha publicado nada en redes sociales.

Cabe resaltar que Mario abandonó el país justo después de dar su descargo en el podcast que conduce. Un grupo de reporteros de un programa de espectáculos lo esperó afuera de su centro de trabajo para hacerle preguntas, pero él optó por subir a su auto y mantener absoluto silencio para luego emprender la huida.

Por su lado, Onelia Molina continuó realizando sus actividades con normalidad y la tarde de hoy se presentó en un programa de América TV, en donde dio a entender que no guarda rencor por su separación con Mario Irivarren y que se encuentra enfocada en sus proyectos personales y profesionales.

Magaly destruye a Mario por disculpas a Onelia

Después de escuchar las disculpas que Mario ofreció en su podcast 'La Manada', Magaly aseguró que Mario nunca ha estado a la altura de ninguna de las mujeres con las que tuvo una relación en el pasado. Además, lo acusó de ser una persona inmadura y de tener rasgos narcisistas.

"Es un gran inmaduro, que tiene muchos rasgos narcisistas. Han visto, pide disculpas con una facilidad increíble (...) ¿cuántas veces le ha pedido disculpas a Onelia? Las disculpas valen un pepino cuando tu cambio de actitud no acompaña esa disculpa", dijo.

Es así que, en medio del escándalo por el ampay y su reciente ruptura, Mario Irivarren decidió tomar distancia y priorizar su bienestar personal. Mientras mantiene silencio sobre su paradero, la polémica sigue generando reacciones, y tanto él como Onelia Molina continúan enfocados en sus respectivos caminos y proyectos personales.