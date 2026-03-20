Mario, Said, Patricio y Francho también viajaron juntos a COLOMBIA el año pasado: "Los 4 fantásticos"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina ha destapado una caja de Pandora sobre las despedidas de solteros de los chicos reality. Recientemente, Magaly reveló que no era la primera vez que ambos viajaban junto a Patricio Parodi y Francho Sierralta, ya que el año pasado también hicieron un viaje todos juntos a Colombia, donde no publicaron nada sobre su estadía.

'Los 4 fantásticos' juntos en Colombia

Magaly Medina mostró, en la más reciente edición de su programa, el récord migratorio de Mario, Said, Patricio y Francho. Según dijo, entre el 13 y el 17 de marzo de 2025, el grupo de amigos viajó a Colombia, y lo más sorprendente es que tampoco publicaron nada sobre esas vacaciones.

"Tuvieron otro viaje de solteros, donde tampoco publicaron nada . Ahí está Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francho, que ahí todavía no se había casado (...) ¿Por qué él ha tenido esos dos pedidos de soltero ya casado? Nueva moda", dijo en tono sarcástico.

La conductora también hizo un llamado de atención a la esposa de Francho por permitir una despedida de soltero cuando ya se habían casado en diciembre. "Qué tonta. Ay, por Dios, no entras a mi casa si vienes después de una despedida de soltero así. ¿Para qué te casaste?", dijo.

Magaly apodó al grupo de amigos como "Los 4 fantásticos" y le llamó la atención que el destino elegido en 2025 haya sido el país cafetero. "A Colombia todavía... o sea, ellos tienen unos días libres al año que esas mujeres ya saben...", sentenció.

Mario y Said también viajaron juntos a Colombia en el 2025

Said Palao le hace promesa a Alejandra Baigorria

Said se quebró al escuchar el mensaje que Alejandra compartió esta tarde respecto a las imágenes que afectaron su matrimonio. Luego de tomar la palabra y pedir perdón públicamente a Alejandra, a su familia y a todos los afectados, Said aseguró que intentará reconstruir su matrimonio a toda costa.

"Voy a tratar de hacer todo lo posible para recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, me demore lo que me demore, siempre y cuando ella me lo permita", dijo el 'samurái' en un inicio.

Said también dijo que estaba consciente de que hay una posibilidad de que Alejandra decida no perdonarlo, pero por ahora él está buscando que ella sea feliz de la manera en que lo decida. "Si ella me dice que no puede, que su felicidad no es conmigo, lo aceptaré. Lo que quiero es que sea feliz, aun así no esté conmigo, pero por mi parte intentaré remediar todo lo que he hecho", agregó.

Es así que, el nuevo ampay no solo expone un patrón en los viajes de los chicos reality, sino que también reabre el debate sobre los límites en las despedidas de soltero. Mientras crecen las críticas, las revelaciones de Magaly continúan poniendo en el ojo público la conducta de estas figuras televisivas.