Alejandra Baigorria rompió su silencio tras disculpas de Said Palao: "Es fuerte para mí verlo llorar"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra rompió su silencio tras las disulpas que le pidió Said Palao en la reciente edición de 'Esto es guerra' luego de la polémica desatada tras ser captado junto a Mario Irivarren y Patricio Parodia en Argentina junto a mujeres en un yate.

Alejandra Baigorria rompió su silencio tras disculpas de Said Palao

El último jueves, 19 de marzo, Said Palao tomó la palabra durante la emisión de 'Esto es guerra' y, entre lágrimas, pidió perdón a su esposa Alejandra Baigorria por las imágenes que salieron a la luz en las que se le observa cariñoso con otras féminas en territorio argentino.

Recordemos que, en la previa Baigorria publicó un video en donde se mostró totalmente afectada por el ampay de su esposo revelando que se encuentra en un momento totalmente complicado y que aún no se siente lista para tomar una decisión que defina que pasará con su compromiso.

Tras dicho arrepentimiento, hoy la 'gringa de Gamarra' rompió su silencio y concedió un diálogo con el programa de YouTube 'Sin más que decir', conducido por María Pía Copello.

"Es un momento muy difícil para mí, siempre he sido una persona arrebatada, sentimental y emocional. En base a emociones tomo decisiones que a veces son equivocadas. Yo prefiero tomar una decisión no en base a lo que la gente diga sino en base a lo que yo siento dentro. Ahorita no me siento bien, creo que no estoy en un momento en el que pueda tomar decisión", manifestó.

Posteriormente, afirmó que sí vio el arrepentimiento del hermano de Austin Palao. porque 'Esto es guerra' es un programa que consume a diario. y expresó que ello es "muy difícil"

"Sé que para él también es difícil fuera de que ahorita estemos en un momento de casi no hablarnos, escucharlo así definitivamente fue fuerte para mí porque Said no es una persona que llore", dijo la empresaria.

Lamenta actitud de otras mujeres

De otro lado, Alejandra Baigorria lamentó que existan mujeres que se estén burlando del dolor de otras y consideró que es un aspecto que la sociedad debe cambiar porque consideró que a casi todas las personas que opinan sobre lo que le ha sucedido también han pasado por lo mismo.

"Muchas han perdonado, otras no y tienen los hue*** de opinar ¿no? , creo que cada uno tiene una vida diferente. Las cosas se resuelven en casa, yo no estoy bien y no voy a tomar una decisión ahorita", señaló.

Como vemos, Alejandra Baigorria rompió su silencio tras las disculpas que realizó su esposo Said Palao tras su ampay junto a mujeres en un yate en Argentina. Al respecto, reveló que fuerte para ella verlo llorar.