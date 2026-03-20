Alejandra Baigorria NIEGA que vaya a perdonar Said solo por querer ser madre

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria desmintió que su deseo de convertirse en madre sea el motivo para una posible reconciliación con Said Palao. Aclaró que aún no ha tomado una determinación final y que se tomará el tiempo necesario para evaluar el futuro de su relación.

Rompe su silencio tras el ampay

La empresaria dejó en claro que no necesita a su esposo para convertirse en mamá, pues recordó que tiene varios óvulos congelados. En ese sentido, intentó explicar que su decisión final no tendrá nada que ver con ese asunto.

"Me dicen que lo voy a perdonar porque quiero cumplir mi sueño de ser madre, de tener hijos. Si lo llego a perdonar, que quizá no pasa, no es por eso. Si no he tenido hijos a los 37 años, estando con un montón de hombres y que he podido enyucarselos y no lo he hecho, es porque he querido tener una familia", expresó.

Aseguró que cuenta con los recursos y la estabilidad suficiente para asumir este proceso por su cuenta.

"Acá no se trata de que Alejandra hace todo eso porque ella está 'encaprichada', 'está enferma', porque ahora todos son psicólogos. Sí, yo quiero ser madre, es un deseo que tengo y saben qué, tengo 16 óvulos congelados y puedo contactarme el esperma de Harvard de un gringo de ojos azules y tener a mi hijo sola", comenzó diciendo de forma tajante.

Negó tener dependencia emocional

De igual manera, Alejandra Baigorria rechazó que hoy por hoy tenga dependencia emocional hacia Said Palao. No negó que esté destrozada por lo sucedido en su matrimonio; sin embargo, acotó que si no toma una decisión rápida, es porque no quiere cometer un error.

"Que me digan que yo tengo apego emocional y que por eso yo estoy pensando...no, no considero, yo soy una mujer independiente que tengo todas las cosas para ser feliz e independiente", sostuvo afirmando que estar con Said para ser madre no es la razón por la que lo perdonaría.

Respuesta a las críticas

La influencer también reflexionó sobre su evolución personal frente a experiencias pasadas, marcando una clara diferencia con cómo enfrentaba antes este tipo de situaciones.