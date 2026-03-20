¿Indirecta? Papá de Said Palao rompe su silencio tras ampay en Argentina: "Ciego, sordo y mudo"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay de Said Palao en Argentina generó gran revuelo en la farándula peruana, debido a que hace más de un año se casó con Alejandra Baigorria. Luego de que ambos se pronunciaron sobre la polémica, el padre de Said compartió un curioso mensaje en redes sociales que muchos han interpretado como una indirecta a lo que está pasando.

¿Qué dijo el papá de Said tras el ampay?

Steve Palao, papá de Said, se ganó el aprecio del público cuando participó en un reality de cocina. Desde entonces ha estado en el ojo público y tiene una comunidad de seguidores en redes sociales, donde ocasionalmente también aparece con sus hijos, Said y Austin Palao.

Justamente, mientras Alejandra se pronunciaba a través de su canal de WhatsApp y Said durante la más reciente edición de 'Esto es Guerra', Steve utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un curioso mensaje que habla sobre la falsedad, las mentiras y cómo se deberían afrontar.

"A partir de hoy, soy ciego, sordo y mudo. Ciego, porque no me gusta ver tanta gente falsa; sordo para no escuchar tanta mentira; y mudo, porque no le debo explicaciones a nadie", se lee en el mensaje que compartió el padre de los hermanos Palao.

Papá de Said Palao se pronuncia tras el ampay

Cabe resaltar que Steve Palao, al parecer, llevaba una buena relación con Alejandra Baigorria, ya que fueron vistos muy felices en la boda y han compartido muchos momentos que quedaron inmortalizados en fotografías y videos que la pareja acostumbraba a difundir en sus redes sociales.

Said Palao le hace promesa a Alejandra Baigorria

Said se quebró al escuchar el mensaje que Alejandra compartió esta tarde respecto a las imágenes que afectaron su matrimonio. Luego de tomar la palabra y pedir perdón públicamente a Alejandra, a su familia y a todos los afectados, Said aseguró que intentará reconstruir su matrimonio a toda costa.

"Voy a tratar de hacer todo lo posible para recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, me demore lo que me demore, siempre y cuando ella me lo permita", dijo el 'samurái' en un inicio.

Said también dijo que estaba consciente de que hay una posibilidad de que Alejandra decida no perdonarlo, pero por ahora él está buscando que ella sea feliz de la manera en que lo decida. "Si ella me dice que no puede, que su felicidad no es conmigo, lo aceptaré. Lo que quiero es que sea feliz, aun así no esté conmigo, pero por mi parte intentaré remediar todo lo que he hecho", agregó.

Hasta el momento, Steve Palao no ha aclarado el verdadero sentido de su publicación, pero el mensaje ha avivado aún más la controversia. Mientras tanto, Said y Alejandra enfrentan uno de los momentos más complicados de su relación, en medio de especulaciones, críticas y la constante atención mediática.