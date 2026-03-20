Gobierno confirma que proceso de contratación de compra de aviones sigue en curso y aún no finaliza

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia de la República difundió un comunicado oficial en el que aclara la situación de un proceso de contratación vinculado a una compra estatal que sigue en desarrollo. El documento precisa que este procedimiento no ha terminado y que se informará públicamente cuando llegue a su etapa final. Además, remarca que todo se viene realizando conforme a las normas establecidas.

Según la Presidencia, el proceso de contratación de compra se inició durante la gestión de Dina Boluarte, continuó con el gobierno de José Jerí y se mantiene vigente en la actualidad. Esta precisión busca evidenciar que no se trata de una decisión reciente, sino de una cadena administrativa que ha pasado por distintos periodos de gobierno.

En el documento también se detallan etapas del procedimiento. Entre ellas se mencionan la "negociación del contrato con la empresa adjudicataria" y la "firma del contrato de compra", esto indica que el proceso se encuentra en una fase avanzada. Sin embargo, aún falta su cierre formal, por lo que las autoridades insisten en que no se debe considerar como concluido.

Proceso en etapa final

El comunicado subraya que, aunque existen avances, el proceso sigue en marcha. "Este proceso aún no ha finalizado", señala el texto oficial, dejando claro que cualquier anuncio definitivo dependerá del cumplimiento de todas las fases administrativas. En esa línea, se recalca que el procedimiento se ejecuta siguiendo estrictamente la normativa vigente.

Además, la Presidencia indica que cuando el proceso de contratación de compra estatal termine se realizará un anuncio público, lo que busca garantizar transparencia frente a la ciudadanía. Este punto refuerza la idea de que el Estado dará a conocer los resultados de forma oficial y en el momento adecuado.

Continuidad entre gobiernos

Otro aspecto central del comunicado es la continuidad institucional. Según la Presidencia, el proceso ha pasado por varias administraciones sin interrupciones, lo que evidencia que forma parte de una planificación previa y no de una decisión aislada.

El documento también destaca que se ha venido cumpliendo de manera estricta la normativa correspondiente a lo largo de todo el proceso, lo que busca despejar dudas sobre su legalidad. Esta afirmación es clave para respaldar la validez de las acciones realizadas hasta el momento.

Finalmente, se precisa que el comunicado fue emitido este 20 de marzo de 2026, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con informar sobre el avance del proceso. La Presidencia insiste en que el proceso de contratación de compra estatal sigue en curso, no ha finalizado y será comunicado oficialmente cuando concluya, cumpliendo la normativa vigente y garantizando transparencia.