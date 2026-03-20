Murió Chuck Norris a los 86 años: Adiós a la leyenda de las artes marciales y el cine de acción

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en Hollywood: Murió Chuck Norris a los 86 años. A través de un comunicado en redes sociales, la familia del famoso actor y leyenda de las artes marciales y el cine de acción confirmó su lamentable pérdida.

Adiós a Chuck Norris: ¿De qué murió el actor?

La muerte de Carlos Ray Norris, conocido artísticamente como Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y protagonista de la serie 'Walker, Texas Ranger' ha causado gran tristeza entre sus seguidores. Se dio a conocer que el actor reconocido por su trayectoria en el cine de acción y la televisión estadounidense se encontraba hospitalizado en Hawái tras una emergencia médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el artista marcial falleció en la mañana del último jueves 19 de marzo, según informó su familia a través de su cuenta oficial de Instagram, sin dar más detalles de las causas exactas de su pérdida. Asimismo, señalaron que Norris partió rodeado de su familia y "ya descansaba en paz".

"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz", se lee en un inicio del comunicado.

Seguidamente, destacaron que Norris fue una figura influyente en distintos ámbitos, tanto en el entretenimiento como en las artes marciales, como un "símbolo de fortaleza, un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble".

Confirman muerte del famoso actor Chuck Norris.

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