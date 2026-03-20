¿Reconciliación a la vista? Alejandra Baigorria confirma qué sigue viviendo con Said Palao tras ampay: "Necesito pensar"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, ya que se encuentra reevaluando su matrimonio con Said Palao, luego de que fuera ampayado coqueteando con un grupo de chicas durante un viaje a Argentina. La empresaria aseguró que aún vive en la misma casa con su esposo, pero no sabe cuál es el futuro de su relación.

¿Alejandra perdonará a Said Palao?

En declaraciones para un programa de espectáculos, la 'Gringa de Gamarra' aseguró que el momento que está atravesando no es nada sencillo. Consultada sobre si aún mantenía comunicación con su esposo, fue sincera al decir que sí, aunque resaltó que hay cierta distancia entre ellos.

"Comunicación entre sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. Él está en la casa también, no les voy a mentir", dijo en un inicio.

En esa misma línea, Alejandra aseguró que no le importan las opiniones de las demás personas respecto a la decisión que tomará sobre su matrimonio con Said. También dijo que está evaluando tomarse unas breves vacaciones para despejar su mente y tomar una decisión final.

"Al final, cada pareja toma la decisión como quiere. Yo voy a ver si me voy de viaje; voy a ver, tengo trabajo. Yo en estos momentos necesito pensar", agregó.

Alejandra no hace caso a las críticas en redes

Finalmente, confesó que está atravesando una etapa de retrospección para poder aclarar su mente, ya que le han aconsejado no tomar decisiones de forma apresurada. Baigorria restó importancia a los comentarios negativos que vienen surgiendo sobre ella en redes sociales.

"Yo no estoy esperando nada de él; lo que estoy esperando es lo que Alejandra sienta por dentro. Muchas personas me han llamado y me han dicho que no tome una decisión en caliente, por eso me voy a tomar un tiempo. Si me quieren juzgar por eso, me chu*** tres pelotas", sentenció.

De esta manera, Alejandra Baigorria enfrenta una etapa decisiva en su vida personal, marcada por la incertidumbre y la reflexión tras el escándalo. Aunque mantiene comunicación con Said Palao y aún conviven, la empresaria prioriza su bienestar emocional. Por ahora, se tomará un tiempo para pensar con calma antes de definir el futuro de su matrimonio.