PNP presenta nuevas cifras de criminalidad: Se registraría una reducción en extorsión

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) presentó las nuevas cifras sobre criminalidad que se registran a nivel nacional. La exposición se dio desde la sede principal del Escuadrón de Emergencias en el distrito de La Victoria, lugar donde se iba a brindar una conferencia de prensa con el comandante general de la institución policial, Óscar Arriola, mas este se retiró sin detallar el consolidado.

Nuevas cifras sobre criminalidad

Este viernes 20 de marzo, la PNP presentó las nuevas cifras sobre criminalidad en donde se daba a conocer el trabajo de las diversas divisiones y direcciones de la institución policial. Sin embargo, la conferencia se vio interrumpida con la salida de Arriola, quien no ofreció ponencia.

Sin embargo, Exitosa logró captar el cuadro en donde se presenta la incidencia delictiva del 1 al 19 de marzo del 2025, en comparativa con los casos registrados, en el mismo periodo, en el presente año 2026.

Así, se señala que la tasa de homicidios bajó 8.6 %, en comparación con los casos presentados el año pasado. El comparativo presenta que se registraron 571 casos, frente a los 625 registrados en marzo del 2025.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Aunque estaba previsto que el general Óscar Arriola brindara las cifras actualizadas de la lucha contra la criminalidad, se retiró de la sede del Escuadrón de Emergencia. Sin embargo, Exitosa logró captar el cuadro, en el que se señala que la tasa... pic.twitter.com/AVwXbQC2yf — Exitosa Noticias (@exitosape) March 21, 2026

En el caso de las extorsiones, la PNP indica que se presentó una reducción porcentual del 39.2%. Así, indican que de los 5651 casos presentados el año pasado, ahora se cuentan con 3431 en el 2026.

Del mismo modo, se redujo las tasas de robos en un 17.3%. En el 2025, se presentaron 13,177, mientras que este año se registraron 10,897 casos en comparación.

En la presentación se indica que tales cifras se han dado por el "trabajo sostenido, estratégico y articulado" de la PNP. Se reitera que el comparativo solo recoge la información presentada para el mes de marzo del 2025 y 2026.

Balcázar respalda a Óscar Arriola

En entrevista exclusiva para Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, descartó apartar al general PNP Óscar Arriola de su cargo como comandante general, pese a la grave crisis de inseguridad ciudadana y constantes asesinatos.

"El general Arriola tiene de mi parte el apoyo para hacer todos los cambios que sean necesario", indicó. Además, señaló que haya solicitado su destitución al nuevo ministro del Interior, José Zapata Morante, quien es el funcionario encargado de analizar dicha posibilidad.

La PNP presentó las nuevas cifras de criminalidad que abarcan del 1 al 19 de marzo del 2026. Según la institución policial, se presentó una reducción en los casos de homicidios, extorsión y robos, en comparación al registro de marzo del 2025.