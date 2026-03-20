Roca gigante cayó desde un cerro y golpeó bus con pasajeros en la ruta Chiclayo-Jaén

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El hecho se registró en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo que conecta Chiclayo con Jaén, específicamente en el sector conocido como "El Cuello".

En medio de las difíciles condiciones climáticas, el material rocoso descendió con fuerza desde lo alto de la montaña y alcanzó a la unidad de transporte.

Una roca de gran tamaño se desprende del cerro

Testigos alertaron sobre el peligro tras escuchar gritos y observar el desprendimiento. Algunas personas corrieron para ponerse a salvo, mientras que dentro del bus los pasajeros vivieron momentos de tensión.

Imágenes captadas por ocupantes de otro vehículo muestran el instante exacto del impacto. Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas y el bus continuó su recorrido hacia Chiclayo.

Lluvias y deslizamientos afectan vías en el norte del país

Las precipitaciones en la región Lambayeque han dejado 13 110 personas afectadas y 2 214 damnificadas, según informó la jefa del Centro de Operaciones y Emergencia Regional (COER), Cristina Huamanchumo.

El incremento del caudal de los ríos provocó desbordes que impactan en distritos como Olmos, Motupe, Jayanca y Pacora. Además, se reportaron daños en 44 establecimientos de salud, 14 colegios y la pérdida de 50 hectáreas de cultivo.

Advierten lluvias intensas en siete regiones en el inicio del otoño

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 079, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta la 1:00 p. m. del sábado 21 de marzo en las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Cusco : Calca y La Convención.

: Calca y La Convención. Huánuco : Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.

: Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. Junín : Chanchamayo y Satipo.

: Chanchamayo y Satipo. Loreto : Ucayali.

: Ucayali. Pasco : Oxapampa.

: Oxapampa. San Martín : Bellavista y Tocache.

: Bellavista y Tocache. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada intensidad y/o chubascos en la sierra centro y sur, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la selva alta, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Asimismo, se esperan lluvias localizadas de ligera intensidad y de manera dispersa en la costa norte, principalmente en la costa interior de las regiones de Piura y Tumbes.