Briela Cirilo, exvocalista de Corazón Serrano, y su inesperada reacción al ver a sujeto orinando en plena calle

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Briela Cirilo, exvocalista de Corazón Serrano, viene mostrando una faceta diferente tras su salida de la agrupación. Esta vez, la cantante protagonizó un curioso momento en Ventanilla luego de encontrarse con un sujeto orinando en plena vía pública y no quedarse de brazos cruzados.

Briela Cirilo increpa a sujeto por orinar en la calle

La cantante peruana sorprendió al aparecer junto al popular 'Jeque árabe peruano', quien compartió imágenes desde un vehículo que transporta agua mientras recorrían las calles de Ventanilla. En medio de su recorrido, ambos se encontraron con un hombre que estaba miccionando en plena vía pública.

La situación no pasó desapercibida para Briela Cirilo, quien inmediatamente reaccionó y decidió llamarle la atención al sujeto. La exintegrante de Corazón Serrano se mostró bastante incómoda con la escena y le pidió que se retirara del lugar.

"¡No se orina! Asqueroso, ve a tu casa. Ve a tu casa, sin valores", se le escucha decir a la artista en las imágenes que fueron compartidas en redes sociales.

Pero el intercambio no terminó ahí. El hombre reclamó luego por haber sido mojado durante la intervención, ante lo cual Briela continuó cuestionándolo y le pidió nuevamente que se retirara.

"Ve a tu casa", fue una de las frases que la cantante repitió en varias oportunidades. Posteriormente, visiblemente molesta, añadió: "Anda a tu casa, cochino. ¡Eres un cochino! Ve para allá, oye".

Video de Briela Cirilo genera opiniones divididas

Las imágenes de Briela Cirilo y el 'Jeque árabe peruano' fueron compartidas el pasado 2 de octubre y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Como suele ocurrir con este tipo de videos, los comentarios no tardaron en aparecer y los usuarios tuvieron distintas reacciones.

Mientras algunos respaldaron el llamado de atención realizado al hombre por miccionar en la calle, otros cuestionaron la autenticidad de la escena y señalaron que podría tratarse de una situación preparada para el contenido.

"Saludos a Briela, me deja bien mi neta", comentó un usuario. Otro destacó la intención del video: "Me encantó, ustedes quieren cambiar algo que siempre critiqué del Perú".

También hubo quienes cuestionaron otros aspectos de la intervención. "Más sorprende al policía dentro del patrullero sin hacer nada, como siempre", escribió otro internauta.

Incluso hubo quienes aprovecharon la publicación para pedirle al 'Jeque' que también realice acciones contra otros problemas de las calles, como la acumulación de basura y el cuidado de los espacios públicos.

Así, Briela Cirilo, exvocalista de Corazón Serrano, protagonizó una inesperada intervención en Ventanilla al encontrar a un sujeto orinando en plena calle. Su reacción generó opiniones divididas.