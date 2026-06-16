Deysi Araujo gana DEMANDA contra sus vecinos de San Isidro: "Ya puedo usar las áreas comunes"

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Deysi Araujo está celebrando que finalmente le ganó la demanda a sus vecinos de San Isidro, quienes durante mucho tiempo le prohibieron utilizar las áreas comunes del edificio donde vive. La influencer aseguró que ahora podrá disfrutar de la piscina, el gimnasio y otros espacios que durante años le fueron restringidos de forma arbitraria y sin motivo alguno.

Deysi triunfa sobre sus vecinos pitucos

Hace varios meses, la modelo denunció que la junta de propietarios del edificio donde vive le prohibió utilizar las áreas comunes, a pesar de que estaba al día con los pagos. Por ello, decidió iniciar una demanda, la cual fue resuelta por el Poder Judicial con un fallo a su favor.

Deysi aseguró que, ahora que ha logrado hacer respetar sus derechos, realizará una pequeña cena y celebración con sus amigas de toda la vida, aunque siempre respetando las normas de convivencia del edificio.

"Con Susy, Paloma, la 'Negra Petróleo' y Marijane vamos a organizar un almuerzo o una gran cena, pero siempre respetando la tranquilidad y las normas de convivencia de todos mis vecinos de San Isidro", indicó.

Asimismo, aseguró que aún continúa vigente una demanda por la discriminación que sufrió por parte del condominio. Deysi indicó que solo falta el fallo definitivo de la demanda constitucional que interpuso por discriminación y hostilidad clasista, proceso que sigue su curso en los tribunales.

Por otro lado, contó que también cuenta con el respaldo de la Policía de San Isidro, ya que, después de obtener un fallo a su favor, la llamaron para preguntarle si todo estaba conforme en el edificio y recalcarle que deben respetarse sus derechos como propietaria. La modelo aseguró que se siente muy agradecida con las autoridades y que ahora se siente más segura.

La travesía de Deysi Araujo

Hace unos meses, a través de una publicación en Instagram, Deysi aseguró que sus vecinos se están sobrepasando con ella, ya que es la única persona a la que le han subido el costo del mantenimiento, algo que le parece inaceptable y que, según afirma, solo lo harían con la intención de sacarle dinero para fastidiarla.

Asimismo, resaltó que cuando se mudó a San Isidro no pensó que iba a tener tantos problemas, ya que su único objetivo era vivir tranquila. Deysi reveló que anteriormente pagaba 570 soles de mantenimiento mensual, pero con el incremento ahora debe desembolsar 680 soles.

Con este fallo favorable, Deysi Araujo considera que ha recuperado un derecho que le fue restringido durante años. Mientras celebra la decisión judicial junto a sus amigas, la influencer mantiene su lucha legal por presunta discriminación, a la espera de una resolución definitiva que podría marcar un nuevo precedente.