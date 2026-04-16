Día Mundial del Emprendimiento: ¿Cuáles son los pasos para abrir tu propio negocio?

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Cada 16 de abril se festeja el Día Mundial del Emprendimiento, una fecha que tiene como finalidad impulsar la creación de negocios y reforzar el espíritu emprendedor que tienen los peruanos en tener un propio negocio.

En ese sentido, es importante conocer que requisitos se deben cumplir para poder tener un emprendimiento desde cero en el Perú.

Estos requerimientos se basan desde la constitución de una actividad comercial, la formalización de su actividad económica, elección del tipo de empresa hasta la inscripción y marcha dentro del marco legal vigente.

¿Cuáles son los pasos para abrir tu propio negocio?

El primer paso es elegir si el negocio será operado como persona natural o jurídica. Si es una persona natural, el emprendedor puede realizar actividades económicas de manera independiente, pero sin separar su patrimonio personal del negocio.

Si es jurídica, puede crear una empresa con una identidad legal propia, teniendo la oportunidad de participar con uno o más socios y distribuyendo tareas.

Aquí se ve la intervención de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), que es la entidad a cargo de la inscripción de personas jurídicas y formalizar legalmente las empresas en el país.

Los emprendedores pueden recibir asesoramiento a través del Ministerio de la Producción

Además, el asesoramiento sobre la elección entre persona natural o jurídica también es dada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), debido a que tiene repercusión en las obligaciones tributarias a pagar.

También, los emprendedores tienen que contemplar el régimen laboral al que aplicarán. El Régimen Laboral Especial de la Micro y Pequeña Empresa (Remype), que ofrece beneficios para empleadores y trabajadores.

Este tramite se maneja en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la entidad encargada de controlar los regímenes laborales y donde se administra Remype.

Finalmente, es de vital importancia conseguir la licencia de funcionamiento (este trámite se realiza según la municipalidad correspondiente) y tiene como finalidad operar de manera óptima y legal.

Esto puede variar según el nivel de riesgo del negocio, desde actividades de bajo o medio riesgo hasta aquellas de riesgo alto o muy alto que requieren medidas adicionales de seguridad.

En conclusión, el Día Mundial del Emprendimiento es un buen impulso para que los ciudadanos puedan materializar los proyectos que tienen en mente a lo largo del tiempo de una manera formal según los requisitos que promueve la normativa del estado peruano.