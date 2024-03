¡Todavía puede! Mauricio Diez Canseco revela 'secreto' para tener hijos tras vasectomía: "Tengo mis bichitos"

Mauricio Diez Canseco anunció que se convertirá nuevamente en padre junto a su pareja Dailyn Curbelo. La noticia dejó boquiabierto a más de uno, debido a que sería el séptimo hijo del afamado 'pizzero' y, además, por que el empresario contó, tiempo atrás, que se sometió a una vasectomía.

Por ello, muchos se preguntaron sobre cómo haría el popular 'Brad Pizza' para volver a tener un hijo, si se realizó dicho método anticonceptivo. Inmediatamente, resolvió la duda de todos los curiosos y contó cuál es su 'secreto'.

El empresario se mostró emocionado al poder cumplir el sueño de Dailyn Curbelo de convertirse en madre y explicó cómo logrará embarazar a su pareja, a pesar de haberse realizado la vasectomía.