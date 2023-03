"Me están obligando": Magaly Solier trató de escapar de un hospital con el rostro desfigurado al no querer ser operada

Una situación confusa. La actriz peruana Magaly Solier vivió un complicado momento en un centro médico de San Juan de Miraflores. Y es que la protagonista de la "Teta Asustada" fue captada tratando de escapar del Hospital María Auxiliadora con el rostro desfigurado luego de ser ingresada por emergencias.

La artista llegó a este nosocomio con múltiples hematomas en el rostro, teniendo incluso un ojo totalmente hinchado. Por esta razón, fue trasladada en silla de ruedas al área de cirugía para que el equipo médico evalúe su condición física.

No obstante, lo que más llamó la atención de este episodio, fue la negativa de Magaly Solier a recibir cualquier tipo de ayuda por parte de los doctores. De hecho, fue captada tratando de huir del centro médico.

"Quieren que me opere. O sea, me están obligando", dijo. "No quiero silla de ruedas, ahora ninguno, nada. ¿Mi mochila? Mi mochila. No, esta cosa no, se me sale. ¿Dónde está mi billetera?", añadió.