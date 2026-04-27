¡ICÓNICAS! Madonna y Sabrina Carpenter anuncian sencillo juntas titulado "Bring Your Love"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria musical vuelve a sorprender con una alianza inesperada pero poderosa. Madonna y Sabrina Carpenter confirmaron el lanzamiento oficial de "Bring Your Love", una colaboración que ha despertado entusiasmo global y que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.

El esperado lanzamiento mundial está programado para este jueves 30 de abril de 2026. En Perú, el estreno será a las 5 p.m.; en Chile, a las 6 p.m.; y en España, a la medianoche. El sencillo forma parte de Confessions II, el próximo álbum de Madonna, marcando así una nueva etapa en la carrera de la artista.

La canción no es completamente desconocida para los fans, ya que ambas cantantes la interpretaron por primera vez en vivo durante Coachella 2026, en una presentación sorpresa que rápidamente se volvió viral.

Un debut que nació en el escenario de Coachella

La colaboración comenzó a tomar forma cuando Sabrina Carpenter invitó a Madonna a su show en Coachella, generando uno de los momentos más icónicos del festival. Juntas interpretaron clásicos como "Vogue" y "Like a Prayer", pero fue el estreno de "Bring Your Love" lo que realmente capturó la atención del público.

Este debut en vivo sirvió como una poderosa carta de presentación para el sencillo, que combina influencias del pop moderno con sonidos house inspirados en los años 90, característicos del estilo de Madonna.

Además, la química entre ambas artistas ha sido clave para el impacto del tema. Sabrina Carpenter ha manifestado en varias ocasiones su admiración por la Reina del Pop, lo que añade un componente simbólico a esta unión musical.

We've got something to say about it. ♥️ @SabrinaAnnLynn



Bring Your Love, April 30th 3:00pm PST pic.twitter.com/sPuYUxhy52 — Madonna (@Madonna) April 27, 2026

Un puente entre generaciones del pop

"Bring Your Love" no solo representa una colaboración musical, sino también un cruce generacional dentro del pop. Mientras Madonna continúa consolidando su legado, Sabrina Carpenter se posiciona como una de las voces más influyentes de la nueva ola.

El lanzamiento también forma parte de la estrategia para impulsar Confessions II, un álbum que busca revivir la esencia dance de etapas anteriores de Madonna, adaptándola a las tendencias actuales.

La expectativa es alta, no solo por el peso de ambas artistas, sino por el impacto que podría tener el tema en plataformas digitales y listas musicales.

La llegada de "Bring Your Love" marca un momento clave en la música pop contemporánea. Más allá de ser una colaboración, simboliza la unión de dos generaciones que convergen en un mismo ritmo. Con este lanzamiento, Madonna y Sabrina Carpenter no solo prometen un éxito, sino también un hito que reafirma la vigencia del pop en constante evolución.