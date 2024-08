Melissa Klug sorprende al confirmar que los audios eran para Samahara Lobatón y desenmascara a Jefferson Farfán

Melissa Klug se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Recientemente, el programa de televisión 'América Hoy' reveló audios en los que se escucha a la empresaria agrediendo verbalmente a una de sus hijas. La 'Blanca de Chucuito' ha decidido romper su silencio para defender su postura, confirmar que la información era auténtica y dirigida a Samahara Lobatón, y cuestionar la ética detrás de la filtración.

La controversia comenzó cuando Janet Barboza, conductora de 'América Hoy', anunció que el entorno del futbolista Jefferson Farfán habría filtrado unos audios comprometidos de Melissa Klug.

En los audios, que la propia Janet Barboza describió como "irreproducibles", se escucha a Melissa Klug reprendiendo a su hija mayor, Samahara Lobatón, de manera severa. La situación ha captado la atención de los medios y ha generado una gran discusión en las redes sociales.

En respuesta a las acusaciones, Melissa Klug expresó su indignación, alegando que los audios fueron grabados en un momento de enojo mientras corregía a su hija por un comportamiento que consideró inapropiado.

Melissa Klug añadió que, como madre, tiene el derecho de corregir a sus hijos y que nadie, ni siquiera Jefferson Farfán, tiene el derecho de interferir en su rol parental.

"¿Qué madre no carajea a su hija cuando comete ese tipo de comportamientos? Sí corregí a mi hija con 'ajos y cebollas' fue porque a mí me costó criarla, ni él ni nadie me dio un sol y me ayudó a criarlas, así que evite meter a mis hijas en este tema que solo le compete a él", añadió.