Melissa Klug se pronuncia tras rumores de romance entre Samahara y Renato Rossini: "Al final, es su vida"

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug decidió pronunciarse públicamente luego de que crecieran los rumores sobre una posible relación sentimental entre su hija, Samahara Lobatón, y Renato Rossini Jr. La empresaria fue consultada por sus seguidores en redes sociales y no dudó en compartir su opinión sobre el vínculo que ha despertado la atención de muchos usuarios.

Las especulaciones surgieron en las últimas semanas, especialmente después de que Samahara y Renato se mostraran bastante cercanos tras su participación en el reality "La Granja VIP Perú". Aunque ninguno de los dos ha confirmado que mantengan una relación amorosa, las imágenes y encuentros que han compartido alimentaron los comentarios entre sus seguidores.

¿Melissa desaprueba la relación de Samahara y Renato?

Frente a esta situación, Melissa optó por responder con sinceridad. Lejos de enfocarse en la figura de Renato Rossini Jr., la popular 'Blanca de Chucuito' dejó en claro que su principal preocupación está relacionada con el bienestar emocional de su hija. Según explicó, considera importante que Samahara pueda darse el tiempo necesario para sanar experiencias pasadas antes de iniciar una nueva etapa sentimental.

Asimismo, la empresaria recordó que su hija ha atravesado momentos complicados en anteriores relaciones, las cuales estuvieron marcadas por controversias y una fuerte exposición mediática. Por ello, considera fundamental que pueda reflexionar con tranquilidad sobre sus decisiones personales y emocionales antes de comprometerse nuevamente con alguien.

"Como mamá, claro que me preocupa y me gustaría que mi hija se tome el tiempo necesario para sanar después de sus experiencias pasadas. Sin embargo, entiendo que es una mujer adulta y que sus decisiones le pertenecen", escribió.

Sin embargo, Melissa también reconoció que Samahara es una mujer adulta y que, como madre, no puede tomar decisiones por ella. En ese sentido, señaló que su papel consiste en brindarle orientación, consejos y apoyo, respetando siempre la autonomía con la que su hija conduce su vida personal.

"Puedo darle mi opinión desde el amor y la experiencia, pero al final es su vida y ella es quien decide el camino que quiere seguir. Aunque a veces no coincida con sus decisiones o no siempre escuche mis consejos, seguiré apoyándola y deseándole lo mejor, porque lo que más quiero es verla feliz y en paz", agregó.

Finalmente, la empresaria reafirmó que continuará respaldando a Samahara independientemente de las decisiones que tome en el plano sentimental. Más allá de cualquier rumor o posible romance, aseguró que lo que realmente le importa es verla estable, tranquila y feliz. De esta manera, Melissa Klug dejó clara su postura ante una situación que sigue generando expectativa en el mundo del espectáculo.