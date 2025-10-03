RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Ameno momento

¡Un varoncito! Samahara Lobatón dio a luz a su tercer hijo en EE.UU. y lo anuncia con tierna FOTO

Samahara Lobatón dio a luz a su primer hijo varón en los Estados Unidos. La influencer junto a su pareja Bryan Torres compartieron la noticia de la llegada de su bebé.

Samahara Lobatón se convierte en madre en Estados Unidos
Samahara Lobatón se convierte en madre en Estados Unidos (Foto: Composición Exitosa)

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 03/10/2025

La joven influencer Samahara Lobatón se convirtió en madre por tercera vez, en esta oportunidad en los Estados Unidos. La hija de Melissa celebró la llegada de su primer bebé varón. Junto a su pareja Bryan Torres dieron a conocer la noticia sorprendiendo a sus seguidores.

Samahara Lobatón es madre por tercera vez

La mediática figura peruana decidió finalmente dar a la luz a su primogénito en territorio estadounidense, pese a que durante varias semanas su pareja aseguraba que el nacimiento de su hijo se daría en Perú.

La engreída del exfutbolista Abel Lobatón, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un par de fotografías, en el que se observa a ella teniendo en brazos a su bebé totalmente emocionada a tal punto de llorar.

Cabe resaltar que, su enamorado el cantante Bryan Torres no pudo estar presencialmente en este día importante para ambos, sin embargo, presenció el nacimiento de su primer hijo varón a través de una videollamada.

A través de sus historias de Instagram, Samahara Lobatón dio a conocer que su primogénito se llamará Asael Torres Lobatón. Junto a una foto de su pequeño, la influencer escribió un tierno mensaje. "Bienvenido amor mío. Gracias Dios", sostuvo.

Nota en desarrollo...

Temas relacionados Bebé Bryan Torres embarazo Estados Unidos Melissa Klug Samahara Lobaton

