¿Juan 'Chiquito' Flores en problemas? Realizan polémica denuncia contra el exfutbolista de la 'U'

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madre del último hijo de Juan 'Chiquito' Flores salió al frente para hacer una polémica denuncia contra el exfutbolista de Universitario de Deportes, que lo vuelve a poner en la mira de la farándula local.

¿'Chiquito' Flores no reconoce a su hijo?

Pese a que Juan Flores se encuentra retirado del fútbol, el exguardameta de la 'U', vuelve a estar en el 'ojo de la tormenta' y esta vez no por sus habilidades como deportista, sino porque su expareja, Katherine Damián Pinedo, rompió su silencio para arremeter contra él.

Pues bien, en el programa 'Todo se filtra', decidió lanzar, en primer lugar, una fuerte declaración que dejaría mal parado al exarquero con relación a su paternidad: "El me dijo que vea un lugar y que él iba a estar ahí conmigo, pero me dijo que lo aborte y que me iba a ir a ver", expresó.

Con ello, Damián Pinedo dejó a más de uno sorprendido en el set de televisión, ya que dejaría entrever que 'Chiquito' Flores no deseaba tener a su séptimo hijo, realizándole así ese controvertido pedido, que según alegó su expareja era porque él "ya tenía dos hijos mayores".

Sin embargo, ella se negó y decidió continuar con su embarazo sola, cubriendo ella misma todos los gastos que implicaba, hasta el momento que dio a luz, en que el expelotero le habría indicado: "Me dijo: Ya nació mi 'Chiquito' junior".

Denuncia que solo pasa S/300 para su hijo

Seguidamente, Katherine Damián detalló que tras la llamada del exjugador en el que le decía que iba a firmar un contrato "desapareció" y no mostró interés alguno en conocer al menor. Según su relato, el 'Chiquito' Flores no ha firmado los documentos legales para reconocer a su hijo, que ya tiene más de un año, y quien habría sido diagnosticado con "epilepsia e hipertonía (una enfermedad que pone rígido todo su cuerpo)", por lo cual, necesita terapias especiales.

Entre lágrimas, agregó que el pequeño reclama ver a su padre y solo le pasaría S/300 mensuales para cubrir las necesidades del menor. Pero eso no sería todo, ya que sostuvo que el exarquero de la 'U' la habría bloqueado en varias ocasiones.

"Juan Chiquito, por favor reconoce a tu hijo, sé un papá presente, que por favor tu hijo te necesita. (...) Me bloqueó, lo llamo de diferentes números para que sepa que tiene una responsabilidad porque no conoce al bebé tampoco", señaló en 'Todo se Filtra'.

De esta manera, la madre del último hijo de 'Chiquito' Flores denuncia en televisión que solo le pasa S/300 mensuales para el menor y que hasta el momento no ha firmado al menor. Le exige al exarquero de la 'U' que cumpla con sus responsabilidades.