Kate Candela asegura que Pamela Franco le hizo perder dinero: "Sigo esperando..."

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La atención mediática vuelve a centrarse en Pamela Franco, aunque esta vez no por su relación con Christian Cueva, sino por un reclamo laboral que involucra a la salsera Kate Candela. La cumbiambera habría incumplido un acuerdo entre amigas, provocando que la ex Son Tentación registre pérdidas económicas que ahora decidió hacerlo público.

Kate Candela denuncia a Pamela Franco

Kate Candela contó en una reciente entrevista que todo empezó el día del cumpleaños de Pamela Franco, cuando la cumbiambera le pidió cantar gratis a cambio de que ella pudiera presentarse en su aniversario.

"Sí. Ella me dijo amiga, quiero que cantes en mi cumpleaños y le dije ya amiga. Yo voy, tranquila. Fui con mis chicos, todos los chicos estaban advertidos, nada de celulares. No quiero que nadie me grabe, no quiero nada de eso, llegamos tocamos, nos vamos", comentó la salsera para Trome.

Pero el acuerdo nunca se cumplió, porque Pamela Franco pasó la conversación a su mánager y nunca dio una respuesta clara. Kate Candela contó que lo que parecía un simple favor entre amigas terminó afectando directamente su bolsillo.

"La verdad, yo recuerdo que la quisimos tener para el aniversario, porque era lo que nosotros habíamos acordado, teníamos un acuerdo entre amigas, por así decirlo. Yo voy a tu cumpleaños, tú vas a mi aniversario. También sigo esperando. (...) Yo le escribí a Pamela, amiga para ver el intercambio que hicimos y nada. Que hable tu manager con mi manager y nunca pasó", señaló.

Asimismo, agregó: "Exacto eso es netamente mío. Cuando pasa eso, sale del bolsillo de uno que le paga a sus músicos. Debo ser menos cariñosa de verdad. Voy a cambiar, si me pongo a analizar las cosas digo Dios mío, no sé si estaré pagando algo o si me estarán haciendo no sé qué cosa".

Recordemos que en aquel cumpleaños de Pamela Franco no solo estuvo Kate Candela, también participaron Salsa y Borinque, El Cangri del Callao, Septeto Acarey y Combinación de la Habana. La cumbiambera celebró sus 36 años rodeada de amigos como Vanessa Pumarica, Yolanda Medina y Leysi Suárez.

La polémica vuelve a poner a Pamela Franco en el ojo de la tormenta, pero esta vez por un tema laboral con otra artista. El incumplimiento del acuerdo con Kate Candela no solo tensó la relación entre ambas, sino que también le generó gastos que la ex Son Tentación tuvo que cubrir de su propio bolsillo.