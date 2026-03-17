Melissa Klug revela como hace para sobrellevar las decisiones de sus hijos: "Amar no es rendirse"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug tiene seis hijos, de los cuales cuatro de ellos son mayores de edad, y algunos han estado envueltos en polémicas. Recientemente, la empresaria reveló cómo sobrelleva el hecho de ser madre a tiempo completo y respetar las decisiones que sus hijos han ido tomando como parte de su crecimiento y desarrollo personal.

Melissa Klug es una mamá gallina

Hace unas horas, la popular 'Blanca de Chucuito' abrió una caja de preguntas en sus redes sociales, donde varias personas le consultaron sobre sus vacaciones en Medio Oriente y su accidentado regreso a Perú, luego de quedarse varias semanas varada en países de Asia.

Sin embargo, una pregunta en especial llamó la atención, ya que tenía que ver con su familia. "¿Cómo aceptar las decisiones de los hijos cuando crecen?", fue la consulta que le dejó un seguidor, y Melissa no dudó en responderla.

"Aceptar no es rendirse, es amar lo suficiente para dejar que ellos escriban su propia historia, sabiendo que siempre tendrán en su madre un hogar al cual volver ", escribió la expareja de Jefferson Farfán.

Melissa Klug respeta las decisiones de sus hijos

Con esto, Melissa dejó claro que no intenta impedir que sus hijos tomen sus propias decisiones cuando son mayores de edad, ya que es parte natural de la vida que afronten las consecuencias de sus actos. Sin embargo, recalcó que siempre estará al pie del cañón para cuidarlos y protegerlos cuando sea necesario.

Melissa respalda los coqueteos de Samahara y Youna

Hace poco, Klug también fue consultada sobre el hecho de que el mismo Youna diga que tiene una novela turca con Samahara. "Meli, ¿qué opinas de nuestra novela turca de nuestra chozita, nuestra casita y de la felicidad de Sam?", se lee en la caja de preguntas.

Melissa no tardó mucho tiempo en responder y aseguró que ella solo busca la felicidad de su hija. Además, dejó entrever que, si Samahara se siente bien besando al padre de su primera bebé, no tiene por qué oponerse, ya que no le hacen daño a nadie.

"Mientras que sean felices, yo seré la mujer más feliz del mundo. No le hacen daño a nadie, eso habla mucho de esos corazones", respondió la madre de Samahara, dejando claro que no le incomoda en absoluto una posible reconciliación entre su hija y el barbero.

De esta manera, Melissa Klug demuestra que, más allá de las polémicas que puedan rodear a su familia, su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos. Su mensaje refleja una crianza basada en el amor, el respeto y la confianza, pilares fundamentales para acompañarlos en cada etapa de sus vidas sin imponer límites innecesarios.