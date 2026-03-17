Magaly anuncia que tiene una "bomba" para este martes: "Sabemos todo lo que hicieron en Argentina"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina promete dejar sorprendidos a sus seguidores este martes 17 de marzo con una bomba noticiosa del mundo de la farándula. En la más reciente edición de su programa, mostró el avance de lo que será un nuevo destape para mañana, en el que al parecer estarán involucrados dos personajes y un viaje a Argentina.

¿Quiénes son los protagonistas del destape?

Según el avance noticioso presentado en pleno programa ayer, lunes 16 de marzo, dos personas habrían viajado a Argentina y las cámaras de Magaly los captaron en situaciones que podrían comprometerlos.

"Mañana (hoy) en Magaly TV, la firme. ¡Bomba! Sabemos todo, absolutamente todo lo que hicieron en Argentina", se escucha narrar en la voz en off del video promocional. Enseguida, Magaly no dejó pistas sobre qué personajes se trata el destape, pero sí aumentó la intriga.

" El que se sienta aludido... al que le caiga el guante, que se lo chante , como dirían los arequipeños. Sabemos todo lo que hicieron en Argentina... los que se fueron a Argentina ya sabrán", dijo entre risas.

Cabe resaltar que los internautas no tardaron en hacer especulaciones sobre quiénes serían los protagonistas del nuevo destape de la conductora de ATV, y dos nombres que se barajearon son los de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, quienes estuvieron en una polémica relación hace varios años, pero ahora parecen llevarse mejor.

El último destape de Magaly

Hace unas semanas, el programa de Magaly Medina volvió más recargado que nunca y esta vez con tremenda 'bomba' que dejaría en la mira a uno de los futbolistas de la Selección Peruana de fútbol que era considerado como uno de los hombres fieles que quedaría dentro de la 'Bicolor' y que encandiló y enamoró a más de uno "con su historia de amor".

En la noche del último lunes, el espacio televisivo lanzó un reportaje donde se pone en 'jaque' a Gianluca Lapadula. En las imágenes se ve al 'pelotero' disfrutando de una fiesta en Barcelona, precisamente en un lujoso restaurante llamado 'Gatsby' rodeado de varias personas.

Sin embargo, en pleno show llamó la atención verlo con dos misteriosas jóvenes en la madrugada del último 1 de febrero, un día después de que su equipo Spezia pierda 1 a 0 ante la Sampdoria por la serie B, de Italia.

De esta manera, se espera que en la próxima edición del programa se revelen todos los detalles de este nuevo destape, que ya viene generando gran expectativa entre los televidentes. Las imágenes prometen dar de qué hablar y podrían causar más de una sorpresa en el mundo del espectáculo local.