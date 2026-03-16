¡No hay reconciliación! Paolo Guerrero y Ana Paula pasan su fin de semana cada uno por su lado tras ruptura

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte terminaron su relación hace unas semanas y, desde entonces, no han dado indicios de una posible reconciliación. Recientemente, Magaly Medina reveló que ambos han pasado el fin de semana en la misma ciudad, pero completamente separados, lo cual sería un indicio de que esta vez su ruptura es definitiva.

¿Paolo y Ana Paula terminaron definitivamente?

En la más reciente emisión de su programa, Magaly mostró imágenes del futbolista y la modelo durante el fin de semana. En los videos se pudo apreciar que Guerrero estuvo en el hipódromo junto a su padre, disfrutando de una tarde familiar, pero sin Ana Paula ni sus hijos.

Por su parte, la brasileña se ha entregado por completo al mundo fitness y todos los días publica videos de su arduo entrenamiento. El fin de semana estuvo acompañada de sus hijos en un parque de San Isidro, y Paolo no estuvo en el lugar para acompañarla.

"No han estado juntos. El fin de semana cada uno por su lado: ella con sus hijos y con su familia. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero por lo menos ella no ha agarrado sus maletas y se ha ido a Brasil", dijo de forma irónica.

Recordemos que no es la primera vez que Ana Paula y Paolo tienen una ruptura, ya que en el pasado han tenido varias idas y vueltas y, en algunas oportunidades, la brasileña optó por volver a su país. Sin embargo, luego se reconciliaban con el futbolista y regresaban a Lima.

¿Qué dijo Doña Peta sobre la separación?

El destape de la separación entre el futbolista y la modelo se hizo hace unos días en Mesa Caliente. En la más reciente edición del programa, una reportera se comunicó con la madre del futbolista de Alianza Lima para preguntarle directamente su opinión sobre la separación de su hijo.

"Queremos saber su opinión sobre la separación de Ana Paula y Paolo", le dijo la reportera a la madre del 'Depredador'.

La señora escuchó unos segundos en el teléfono y, antes de emitir una respuesta, optó por colgar la llamada de forma inesperada. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado pistas sobre el motivo por el cual la relación terminó abruptamente.

Recordemos que Paolo y Ana Paula llevaban una relación de más de cuatro años y habían tenido altos y bajos. Incluso la modelo fue captada llorando luego de tener una discusión con el futbolista hace unos años. Sin embargo, después se reconciliaron y se mostraban como una familia feliz junto a los dos hijos que tuvieron.

De esta manera, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte atraviesan una nueva etapa de distanciamiento que, a diferencia de otras ocasiones, no muestra señales de reconciliación. Aunque el tiempo dirá si retoman su relación, por ahora ambos mantienen caminos separados y priorizan sus propias rutinas familiares y personales.