Milena Zárate pide ayuda al Ministerio de la Mujer por sus sobrinos: "Greissy no los cuida"

Milena Zárate y Greissy Ortega llevan una jueva disputa pública desde hace algunos meses, y ahora que la segunda volverá de Estados Unidos tras una pelea con su esposo Ítalo Villaseca, Milena ha pedido al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que ayude a sus sobrinos, porque su hermana no los cuida.

La modelo colombiana se conectó en vivo con el programa "Magaly TV, la firme", donde volvió a confirmar que no piensa perdonar a su hermana, ni mucho menos perdonarla nuevamente.

"Yo te lo digo tan fríamente, porque para mi (antes) era incapaz de cerrarle la puerta, pero en este momento me doy cuenta que toca ser así con ella porque si ella me hace algo a mí, a mí si me afecta porque es algo mío. He tomado la decisión de cerrar los ojos, no escuchar nada", dijo en un inicio.