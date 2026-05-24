Cachay desmiente a su agresor afirmando que no hubo negociación ni que le perdonó: "Totalmente mentira"

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Días atrás, el reconocido cómico ambulante Cachay vivió una dolorosa experiencia debido a que durante una presentación en Olmos tuvo que ser hospitalizado y quedó con el brazo fracturado al ser empujado violentamente y caer por varios metros. Recientemente, su agresor salió a asegurar que él le había perdonado e inclusive que brindó apoyo al artista, pero este último lo ha desmentido.

Cachay desmiente mensaje de su agresor

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram el cómico ambulante decidió romper su silencio y emitir sus descargos para desmentir que la persona que lo agredió durante un show en Olmos le brindó apoyo económico y que había recibido perdón por parte de él.

En ese sentido, Cachay señaló que todo lo difundido "es mentira" porque en ningún momento han conversado, ni mucho menos le ha disculpado a su atacante. Además, subrayó que en ningún momento recibió 5 mil soles tal y como había publicado el sujeto en una publicación de Facebook.

"Estoy haciendo este video para hacer mi descargo acerca de un contenido que ha hecho mi agresor donde se manifiesta que somos amigos, que él se ha comunicado conmigo, que me ha llamado, que lo he perdonado, lo cual es totalmente mentira (...) en ningún momento hemos arreglado ni me ha dado 5 mil soles", enfatizó el popular humorista.

Cabe mencionar que, en este audiovisual el comediante estuvo acompañado de su abogado quien explicó que "los daños" hacia su patrocinado "ya han sido determinados tanto por el médico legista como por los médicos que posteriormente lo han revisado".

"Presenta lesiones traumáticas de origen contuso y requiere atención facultativa de cinco días e incapacidad médico legal de 45 días, salvo complicaciones. No existe acá un tema de lesiones leves, tampoco existe que solo hayan sido golpes", detalló el letrado.

"Estoy acá de milagro gracias a Dios"

Además, Cachay sostuvo que aquel día que fue violentado su agresor se puso "prepotente" y resaltó que el tipo, luego buscó depositar la cantidad de dinero mencionada anteriormente a cambio "de la reparación civil como un adelanto", confesó.

Cachay, lastimosamente, refirió que debido a la condición que se encuentra ha tenido que cancelar diversas presentaciones por lo que expresó "tengo que ver cómo me recurseo".

"Gracias a todo el público, prácticamente me he salvado de la muerte. Si no es por mis manos que las estiré para atrás, mi cabeza adelante y el soporte de la gente, caí encima de un niño. Hubiese ocasionado una muerte. Estoy acá de milagro gracias a Dios y espero que la ley cumpla con su justicia", manifestó.

Como vemos, el cómico ambulante Cachay publicó un video para desmentir y aclarar que en ningún momento recibió algún apoyo económico o dialogó con la persona que lo agredió en una presentación, tal y como lo escribió en una publicación reciente en Facebook.