Reconocido exparticipante de 'La Voz Perú' es acusado de agresión durante concierto en Cercado de Lima

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que tenía previsto ser un evento lleno de energía y distorsión terminó por verse opacado por un hecho que está dando de qué hablar. Durante un concierto que congregó a diversas agrupaciones nacionales de metal, uno de los intérpretes, que fue participante del programa 'La Voz Perú', fue protagonista de una brutal agresión a uno de los trabajadores del escenario.

Evento de metal se ve mermado por acto de violencia

La madrugada del domingo 17 de mayo, en un local del Cercado de Lima, se llevó a cabo el show 'Resurrection of Metal Fest', ello en el marco de la celebración del género musical. Allí más de 30 bandas exponentes del metal se presentaron para festejar junto a sus fans esta importante fecha, entre ellas Blizzard Hunter.

La citada agrupación tiene como vocalista al recordado exparticipante de 'La Voz Perú', Sebastián Palma, quien en el cierre de la presentación que brindó fue protagonista de un acto de violencia contra Moisés Arango, stage del escenario, aquella persona que se encarga de ayudar a los grupos a conectarse correctamente previo a brindar sus recitales.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el preciso instante en el que Arango se acerca al estrado para avisar a los músicos que su tiempo para tocar ya había culminado. Ante ello se observa a Palma lanzar el micrófono como evidencia de incomodidad, por su parte el trabajador trata de pedirle calma.

No obstante, el momento se salió de control cuando otro integrante de la agrupación buscó increpar a Moisés Arango. Al percatarse de esto, el cantante se abalanzó sobre el colaborador ocasionando que éste cayera sobre el escenario en el que le propinó múltiples golpes dejándole el rostro ensangrentado y el tabique desviado.

El testimonio del exparticipante de 'La Voz Perú'

Al conocerse este caso tras la difusión de las cámaras de seguridad, el programa 'Arriba Mi Gente' se comunicó con Palma y admitió estar "avergonzado" por lo sucedido.

"No me siento orgulloso para nada, me siento muy, pero muy avergonzado con todo esto", señaló respecto a este suceso se viralizó en redes sociales en las que cibernautas lanzaron fuertes críticas contra el artista.

Además, sostuvo que sintió que la producción del evento le faltó el respeto a él y a su banda. "Hubo un maltrato de parte de la producción respecto a lo que teníamos que hacer, había un horario establecido que no se cumplió", profundizó.

Es así como, el exparticipante de 'La Voz Perú', Sebastián Palma, es acusado de agredir a un trabajador de escenario durante un concierto junroma su banda en Cercado de Lima. La víctima resultó con múltiples golpes en el rostro hasta tal punto de desviar el tabique por lo que ha presentado una denuncia contra el cantante.