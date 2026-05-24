Exguitarrista de popular banda de rock en español queda en estado de coma y preocupa a fans: ¿Cuál es su estado de salud actual?

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran preocupación se ha suscitado en el ambiente del rock en español luego de conocerse que un exintegrante de una popular banda exponente del género musical fue hospitalizado de emergencia. En la siguiente nota conoce de quién se trata.

Exintegrante de famosa banda de rock es internado de emergencia

Alejandro Marcovich, legendario guitarrista y exintegrante del grupo de rock mexicano Caifanes, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser trasladado de emergencia a un hospital tras presentar complicaciones en su salud, lo que ha generado preocupación entre sus más allegados.

Al respecto, a través de un comunicado de prensa emitido el último viernes, 22 de mayo, firmado por su esposa e hijos del músico, y compartido por su manager en las redes sociales, confirmó la emergencia médica. Allí aprovecharon para agradecer las muestras de solidaridad y oraciones.

"Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el cual fue trasladado de urgencia al hospital. El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con pronóstico reservado", se puede leer al inicio del texto.

Asimismo, se añade que el intérprete está "en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos". También, por la delicada situación en la que se encuentra, Marcovich no podrá estar presente en las fechas de conciertos que tenía previamente pactadas.

"Agradecemos mucho tantas muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que nos han hecho llegar. Esperamos su pronta recuperación y agradecemos su comprensión en estos momentos tan difíciles", finaliza el pronunciamiento.

Comunicado sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich

Reacciones en el mundo de la música

Al conocerse lo sucedido con el exguitarrista de Caifanes generó una ola de mensajes de apoyo por parte de los fanáticos, músicos y excompañeros de la escena del rock mexicano. Por ejemplo, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), de la cual Marcovich es socio, publicó un comunicado expresando su "solidaridad y deseos de pronta recuperación".

"Nos unimos a las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos de colegas, amigos y público, con la esperanza de que pueda superar la difícil situación de salud que enfrenta, acompañado de su familia y del equipo médico que lo atiende", expresó la institución.

¿Quién es Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich, nacido el 3 de junio de 1960 en Argentina, es un músico, compositor y productor musical ampliamente reconocido en la escena del rock en español. Ganó popularidad al integrar la banda Caifanes. Posteriormente, desarrolló una trayectoria como solista y colaboró con diversos artistas.

Como vemos, el exguitarrista de la banda Caifanes, Alejandro Marcovich ha preocupado la escena del rock en español tras ser hospitalizado de emergencia debido a que sufrió un derrame cerebral.