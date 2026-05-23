Reconocida influencer peruana se casa por segunda vez y muestra los detalles en redes sociales

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de redes sociales, la influencer peruana reconocida por mostrar en plataformas digitales su estilo de vida y negocios se ha casado por segunda vez luego de comprometerse en el extranjero el año pasado.

Boda se celebró el viernes 22 de mayo

La ceremonia se llevó a cabo el pasado viernes 22 de mayo en el que la influencer Carolina Braedt lo catalogó como "el día más hermoso del mundo" al contraer matrimonio civil con el empresario Javier Millership en un evento cargado de emoción.

Según las fotos publicadas, la empresaria mostró detalles de su preparación para este día especial. En ellas se puede ver el maquillaje que le realizaron, el vestido que usó, los zapatos y la torta. Detalles íntimos del evento que compartió con su comunidad en redes sociales.

Carolina Braedt, la Fashaddicti, se casó con el empresario Javier Millership este viernes 22 de mayo. Acaban de compartir sus primeras fotos juntos como esposos. pic.twitter.com/ojl9vhzkQ2 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 23, 2026

Con el empresario Javier Millership, la influencer volvió a comprometerse en el 2025 y ahora formalizó su matrimonio civil, un paso que ella presentó como un momento de alegría, encargándose de toda la planificación con varios meses de anticipación.

Este matrimonio civil se ha concretado luego de que la pareja se comprometiera en septiembre del año pasado en Escocia. Dicho acontecimiento se dio a conocer por redes sociales por medio de una imagen de ambos en lo que habría sido un día de campo al aire libre.

¿Quién es el actual esposo de Carolina Braedt?

Javier Millership es presentado en el entorno mediático como empresario y socio impulsor de la marca de vodka peruano 14 Inkas. Incluso, por medio del anuncio de la ceremonia civil, Carolina Braedt compartió imágenes junto a él, manteniendo el foco en la celebración y sin ampliar con declaraciones extensas.

El romance con el empresario se hizo público a mediados de 2024, aunque la influencer no precisó una fecha exacta de inicio. Desde entonces, su vínculo se volvió un tema recurrente en su contenido, sobre todo en viajes y celebraciones especiales.

Dicho anuncio se manifestó dando una mirada cercana con sus seguidores en redes sociales, incluso promete dar más información los próximos días contando todos los detalles del evento.

Asimismo, este matrimonio se da luego que la influencer y empresaria Carolina Braedt se divorciara de su primer esposo, Bruno Vega, en el año 2023. Tras ello, inició una relación con Anders Partouche, relación que no prosperó con el tiempo.

Finalmente, la unión de la influencer peruana generó gran emoción para sus seguidores que están atentos a que revele más información sobre uno de los días más importantes para ella.