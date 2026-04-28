Exchico reality de 'La Voz' murió tras grave accidente automovilístico: Esto se sabe

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la industria televisiva y musical. Un querido exchico reality y participante de 'The Voice' (La Voz) murió tras un trágico accidente automovilístico. La noticia ha provocado una ola de reacciones en su comunidad y entre figuras del entretenimiento.

Exparticipante de 'La Voz' falleció en accidente de auto

De acuerdo a los primeros reportes, un exchico reality de la famosa franquicia internacional 'The Voice' (conocido en Perú como 'La Voz'), identificado como Dylan Carter, se encontraba conduciendo su auto cuando de pronto perdió el control de la unidad y terminó impactando contra un poste y una cerca antes de volcarse.

El cantante de tan solo 24 años de edad, que participó del programa en la temporada 24 fue trasladado de emergencia al hospital, pero, lamentablemente, horas más tarde perdió la vida a causa de sus heridas por el choque que protagonizó en el condado de Colleton, Carolina Sur, según la cadena de televisión local Count on 2 News.

La muerte del exparticipante de 'La Voz' fue confirmada por su organización sin fines de lucro, The Local Voice, en un comunicado publicado en Facebook.

"Con profundo pesar informamos el deceso de Dylan Carter, cofundador de The Local Voice, talentoso músico y alguien que significó tanto para nuestra comunidad. Dylan era el corazón de lo que hacemos. Creía que cada voz importa y vivió con ese propósito cada día", señalaron, expresando su dolor por la partida del joven.

Amigos y autoridades le dan el último adiós a Dylan Carter

Por otro lado, Thomas Hamilton Jr., el alcalde de Moncks Corner, la ciudad natal de Carter, le rindió homenaje al cantante con un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

"Como cantante de gran talento, solía entretener a nuestra comunidad con sus actuaciones en los eventos del pueblo. Su amabilidad y su encanto le granjearon un inmenso respeto, y su ausencia se notará mucho. A los seres queridos y conocidos de Dylan, les damos nuestro más sincero pésame en estos momentos tan difíciles... era nuestro amigo y estamos profundamente entristecidos", señaló el burgomaestre.

Reba McEntire, mentora de Dylan en 'La Voz' recordó al joven como alguien brillante y talentoso que llevó un "gran rayo de sol" al programa. "Descansa en paz, mi querido amigo", puntualizó.

NEW: 'The Voice' star Dylan Carter has died at the age of 24 after getting in a car accident in South Carolina.



The announcement was made by Moncks Corner mayor Thomas Hamilton Jr.



"Our family is heartbroken to hear about the passing of Dylan Carter in a car accident. As a... pic.twitter.com/G2ReuzaoXE — Collin Rugg (@CollinRugg) April 27, 2026

Exparticipante de 'The Voice' en temporada 24

Finalmente, sus seguidores recuerdan a Dylan por su audición de la canción "I Look to You" de Whitney Houston, con la que llegó a las rondas de batalla. En su último post en Instagram, se le veía sonriente durante una presentación.

Es así como se dio a conocer que el exparticipante de The Voice (La Voz) murió a los 24 años en un grave accidente automovilístico el último sábado 25 de abril. Su auto impactó contra un poste y terminó volcado en Ruta 21 de Estados Unidos.