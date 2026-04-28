Famoso ACTOR revela que incursionó en OnlyFans para salvar a su mascota enferma

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Inesperada confesión. Famoso actor y estrella de Disney sorprendió a sus seguidores al revelar que incursionó en OnlyFans, pero especialmente al agregar que fue para salvar a su mascota, una perrita enferma.

Actor de 'Los Hechiceros de Waverly Place' en OnlyFans

De ser actor de 'Los Hechiceros de Waverly Place' junto a Selena Gomez a ser creador de contenido. Dan Benson anunció que tras dejar su carrera de actuación, ya que su sueldo no era suficiente para llegar a fin de mes, decidió incursionar en OnlyFans.

"Antes de empezar con OnlyFans, nunca había tenido dinero a fin de año. Nunca he tenido ahorros. Ni siquiera cuando trabajaba a tiempo completo en la serie de Disney", precisó, alegando que pasó desempleado por cinco años, pero su situación se agravaría más cuando un ser querido para él se encontraba enfermo.

Seguidamente, el actor indicó que el primer año que usó OnlyFans ganó más de un millón de dólares, "lo cual... fue una cantidad de dinero inaudita. Soy consciente de la controversia, pero el dinero es demasiado grande para dejarlo pasar".

Incursionó en OnlyFans por su mascota Lynn

Asimismo, precisó que otro motivo fue que debido a que no tenía trabajo en la pandemia, no podía pagar los tratamientos médicos de su perrita de 14 años llamada Lynn, quien apenas podía caminar. Así que para poder darle una mejor calidad de vida y comprar las costosas inyecciones, decidió empezar en dicha plataforma.

"Cada vez tenía que tomar una decisión, como ¿en qué gasto mi dinero? ¿Sigo pagando con tarjetas de crédito y endeudándome? Compraba estas comidas preparadas de Lean Cuisine porque costaban como 3 dólares y gastaba muy poco en comida solo para poder pagar las inyecciones de Lynn, para no tener que verlo batallar para levantarse de la cama", puntualizó a 'People'.

Dan Benson, actor de 'Los Hechiceros de Waverly Place', en OnlyFans para salvar a su mascota.

¿Quién es Dan Benson? Trayectoria actoral

Dan Benson creció en un pequeño pueblo de Springfield, Missouri. Poco después de mudarse a Florida a la edad de 15 años acudió a un actor, y cazatalentos de modelos conducido por un gerente de talento local.

Dan obtuvo su gran éxito cuando consiguió el papel de 'Amigo #1' en 'Los Hechiceros de Waverly Place' de Disney Channel. Después de unos meses Dan había ayudado a crear una identidad para su personaje y eventualmente se convirtió en una parte integral de la historia como un personaje llamado 'Zeke'. La última participación actoral de Dan fue con la película 'Hanna's Gold'.

Tras tener dificultades económicas y el final de su paso en 'Los Hechiceros de Waverly Place', el actor Dan Benson decidió incursionar en 'OnlyFans' para conseguir más dinero y cubrir las necesidades médicas de su mascota Lynn, dejando a sus seguidores sorprendidos.