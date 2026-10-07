Fabio Agostini es acusado de ganar 'La Casa de los Famosos' haiendo fraude: "Tenía relación con un productor"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente derrota de Karina Torres en 'La Casa de los Famosos México', pese a que se perfilaba como una de las favoritas para ganar, volvió a generar cuestionamientos sobre los resultados de estos populares realities. En medio de la controversia, resurgieron las acusaciones contra Fabio Agostini por su triunfo en la sexta temporada de 'La Casa de los Famosos Telemundo'.

Celineé Santos, quien quedó en segundo lugar de aquella edición, cuestionó la victoria del modelo español y deslizó que habría ganado gracias a un supuesto favoritismo de la producción. Sus declaraciones volvieron a poner en duda la legitimidad del resultado y abrieron nuevamente el debate sobre las circunstancias que rodearon su triunfo.

La fuerte acusación contra Fabio Agostini

La exparticipante reveló que en Miami y dentro de los pasillos del programa circulaban rumores sobre un presunto vínculo sentimental entre Fabio y un integrante de la producción. Según esta versión, dicha relación habría generado un trato favorable hacia el español durante la competencia y podría haber inclinado la balanza a su favor.

"Dicen las malas lenguas, de Miami todo el mundo, que el señor tenía un vínculo sentimental con alguien. Se supone, he escuchado yo en los pasillos que él tenía una relación con alguien de ahí, un productor, que fue desplazado de la compañía. Hay que ver que vínculos había sentimentales o personales que la balanza se inclina a ese participante. Independientemente de todo, a esa misma persona vienen y la cancelan", dijo en tv extranjera.

Sin embargo, Celineé Santos dejó claro que no pudo confirmar la identidad de la persona involucrada ni demostrar que realmente existiera una relación entre ambos. Su señalamiento se basó en versiones que, según explicó, había escuchado durante su permanencia y después de su participación en el reality.

A esto se suma que, de acuerdo con lo señalado por la dominicana, el supuesto productor relacionado con Fabio terminó siendo desplazado de la compañía. Para Santos, esta situación alimentó todavía más las sospechas alrededor del triunfo del español, aunque no presentó pruebas concretas que permitan confirmar que existió fraude o manipulación del resultado.

Así, la derrota de Karina Torres vuelve a poner sobre la mesa las dudas que suelen surgir cuando los resultados de los realities no coinciden con las expectativas de sus seguidores. En el caso de Fabio Agostini, las acusaciones de Celineé Santos permanecen como señalamientos no comprobados sobre su ahora cuestionada victoria.