Actriz de 'Así es la vida' revela su dura lucha contra el cáncer: "La vida te cambia por completo"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejada desde hace algunos años de la televisión, Sofía Bogani volvió a compartir un episodio muy personal de su vida: su lucha contra el cáncer de mama. La actriz de Así es la vida relató cómo un pequeño bulto terminó cambiando por completo su rutina y la llevó a atravesar un extenso tratamiento.

Sofía Bogani revela cómo descubrió su cáncer

Sofía Bogani se sinceró durante una campaña de prevención al recordar el día de su diagnóstico. La actriz admitió que enterarse de que tenía cáncer de mama fue algo totalmente inesperado, una noticia que nunca imaginó que le tocaría vivir.

"Yo nunca imaginé que el cáncer de mama iba a ser parte de mi vida", expresó la actriz al recordar aquellos días.

Luego, describió el desconcierto que sintió al conocer lo que estaba ocurriendo. "Cuando me enteré de que estaba ahí, sentí desconcierto, confusión. No sabía qué hacer, no sabía lo que se venía", contó.

Sofía Bogani explicó que llevaba una vida saludable y tenía hábitos que consideraba beneficiosos para su bienestar.

Sin embargo, una molestia física hizo que prestara mayor atención a su cuerpo. Mientras se encontraba viviendo en México, se examinó y encontró un pequeño bulto que terminó siendo una señal de alerta.

"Me toqué y encontré un bultito que medía 17 milímetros", reveló la actriz, quien posteriormente regresó al Perú para comenzar el proceso médico.

Sofía Bogani alerta sobre la detección temprana

De vuelta en el país, Sofía Bogani inició un tratamiento que incluyó una mastectomía radical, quimioterapia, radioterapia, terapia biológica y tratamiento hormonal.

El proceso fue extenso y, con el paso del tiempo, la actriz comprendió aún más la importancia de no dejar pasar las señales del cuerpo.

Al recordar cómo avanzó la enfermedad en poco tiempo, la recordada Jenny de Así es la vida hizo énfasis en la necesidad de actuar con rapidez.

"Yo tenía un bultito en el extranjero y, a los 10 días de llegar a Lima, ya se habían convertido en dos. Cuando me operaron, ya tenía los ganglios comprometidos. Esto no espera", señaló.

Después de atravesar esta etapa, Sofía Bogani asegura que ahora presta mucha más atención a cualquier cambio físico.

Su experiencia también la llevó a compartir un mensaje de prevención durante la campaña en la que participó, poniendo énfasis en la detección temprana y en la responsabilidad frente a los controles de salud.

"El proceso es largo y la vida te cambia por completo, pero es necesario asumirlo; no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Hoy sé que detectarlo a tiempo puede cambiarlo todo, porque cuando hablamos de cáncer, esperar no es una opción", sentenció.

Así, Sofía Bogani, actriz de Así es la vida, decidió contar su lucha contra el cáncer de mama y el tratamiento que enfrentó tras descubrir un bulto.