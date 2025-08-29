Myriam Hernández confirma segunda presentación en Lima en el Parque de la Exposición

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Myriam Hernández vuelve a encender la emoción de sus fans. La cantante confirmó una segunda presentación en Lima, esta vez en el emblemático Parque de la Exposición, asegurando una noche llena de romance y recuerdos musicales.

Myriam Hernández abre segunda fecha en Lima

Debido al éxito y al sold out del concierto del 23 de octubre, la destacada cantante chilena Myriam Hernández anuncia una nueva función en Lima como parte de su gira internacional "Tauro World Tour". Las entradas se encuentran disponibles vía Teleticket.

El público peruano tendrá así una nueva oportunidad de reencontrarse con una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español. La cita será el 22 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos culturales más importantes de la capital.

Con más de 30 años de trayectoria, reconocimientos internacionales y un repertorio que ha acompañado a generaciones, Myriam Hernández ofrecerá un espectáculo de gran nivel que incluye sus clásicos —como "El hombre que yo amo", "Huele a peligro", "La fuerza del amor" y "Se me fue"— además de nuevas interpretaciones que forman parte de esta etapa artística.

"Tauro World Tour" es una propuesta fuerte, emocional y moderna, que combina emoción, alta producción escénica y un despliegue visual completamente renovado.

Con esta segunda presentación en Lima, Myriam Hernández reafirma su cercanía con el público peruano. El Parque de la Exposición será el escenario donde sus fans podrán revivir sus grandes éxitos y disfrutar de una experiencia musical única que promete quedarse en la memoria de todos.