Ataque masivo sobre Kiev: Rusia deja al menos 14 muertos en la capital de Ucrania

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un terrible ataque masivo con drones y misiles rusos contra Kiev, capital de Ucrania dejando heridos y además causó la muerte de cuatro personas, según información de autoridades locales. Por su parte, la Unión Europea denunció que Rusia se ha burlado de los esfuerzos de paz.

Víctimas del ataque

Durante la madrugada del 28 de agosto, Rusia realizó un ataque contra la capital de Ucrania. Este acto dejó a 14 civiles muertos, de los cuales tres eran menores de edad. Entre los fallecidos se encontraban dos niños.

Asimismo, el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko indicó que se espera que durante el pasar de las horas las cifras de fallecidos aumente. Los equipos de rescate se desplazaron al lugar para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Así ha quedado Kiev tras los ataques rusos de la pasada noche con misiles y drones, que también han dañado "deliberadamente" la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana.



Al menos catorce civiles, entre ellos tres niños, han muerto https://t.co/yt7UysfG3K pic.twitter.com/9OgVWP866f — El Confidencial (@elconfidencial) August 28, 2025

Edificio de la Unión Europea destruida

Según reportó el ejército ucraniano, el ataque coordinado que realizó Rusia contra Kiev fue realizado con 600 drones y 31 misiles balísticos. Asimismo, 20 puntos de la capital ucraniana fueron golpeadas por esta nueva serie de ataques que han dañado un edificio de la misión diplomática de la Unión Europea (UE).

La embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova, precisó que el recinto diplomático se vio gravemente dañado por la onda expansiva de los bombardeos. En ese sentido el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reaccionó mostrando su horror por lo sucedido.

"Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la UE, cuyo edificio resultó dañado en este ataque deliberado de Rusia. La UE no se dejará intimidar. La agresión de Rusia sólo refuerza nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo", detalló Costa.

Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.



My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.



The EU will not be intimidated. Russia's aggression... pic.twitter.com/SZNeN31IOo — António Costa (@eucopresident) August 28, 2025

Asimismo, según la fotografía publicada por Costa en su cuenta oficial de X (antes Twitter), se puede visualizar la magnitud de los daños en la oficina de la delegación europea. Entre los daños se puede observar que la estructura del techo quedó desmontada, los cristales de las ventanas destrozados. Asimismo, se confirmó que ningún miembro de la UE en Kiev salió herido.

El ataque del jueves fue el primer gran ataque coordinado ruso que golpea Kiev desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reuniera con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska a principios de este mes para discutir el fin de la guerra de tres años en Ucrania.

Los ataques en Ucrania y Rusia han continuado en los últimos días a pesar de la intensa actividad diplomática para intentar poner fin al conflicto desencadenado en 2022 por la invasión rusa. Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó las acusaciones de la Unión Europea, asegurando que las Fuerzas Armadas solo tienen objetivos militares más no infraestructuras civiles.