El Cuarteto Continental presenta "Fantasma", la cumbia que convierte el ghosting en un himno para gozar

El legendario Cuarteto Continental de Alberto Maraví, considerados "Los Reyes de las Cumbias Pegaditas", sorprenden una vez más con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Fantasma", una cumbia fresca, original y llena de sentimiento que promete convertirse en el himno de quienes alguna vez fueron víctimas del temido ghosting.

Cuarteto Continental apuesta por canciones inéditas

Con más de 44 años de trayectoria y un legado que ha marcado la historia de la cumbia peruana, el Cuarteto Continental sigue apostando por la creación de canciones inéditas, alejándose de los covers para ofrecer propuestas auténticas y actuales.

En los últimos años, lograron éxitos rotundos con "Costa, Sierra y Montaña", "Pasatiempo" y "Vida Mía", temas que superaron más de 2.8 millones de reproducciones en Spotify, consolidándolos como pioneros en llevar la cumbia inédita peruana a nuevos públicos.

"Fantasma", tema del Cuarteto Continental

Ahora, con "Fantasma", el grupo da un nuevo golpe de frescura a la escena tropical. La canción, escrita por Juan Ricardo Maraví, Alonso Bentín y Gerson Quispe, se inspira en una experiencia común en las relaciones modernas: el ghosting.

Con ritmo contagioso, letras cercanas y ese inconfundible estilo del Cuarteto Continental, este tema invita a transformar el dolor del silencio en celebración, haciendo de la pista de baile el mejor lugar para superar la desilusión.

El sencillo viene acompañado de un videoclip oficial, dirigido por Franco Isa y Vicente Tintorer, disponible ya en YouTube. La propuesta audiovisual complementa el mensaje de la canción con un relato divertido, actual y lleno de simbolismos que conectan con la experiencia de toda una generación.

"Estamos seguros de que 'Fantasma' será muy bien recibida, porque todos, en algún momento, hemos sido 'ghosteados'. Queremos que esta cumbia se convierta en un desahogo, pero también en un motivo de alegría para cantarla y bailarla a todo pulmón", afirma Juan Ricardo Maraví, actual director del sello Infopesa y productor del tema.

Con "Fantasma", el Cuarteto Continental demuestra que la cumbia sigue teniendo la capacidad de reinventarse y conectar con realidades actuales como el ghosting. La agrupación, con más de 44 años de trayectoria, transforma una experiencia cotidiana en un himno para gozar, consolidando una vez más su legado dentro de la música.