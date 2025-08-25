Natalia Málaga rompe su silencio y SE SINCERA sobre los rumores de un romance con Eva Ayllón

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalia Málaga reapareció en el programa Magaly TV, La Firme para pronunciarse tras el archivamiento de la denuncia presentada en su contra por el hijo menor de Eva Ayllón, quien la acusó de haber rayado su automóvil.

La exvoleibolista, conocida por su carácter frontal, negó las acusaciones y aprovechó la ocasión para poner fin a los rumores que la vinculan sentimentalmente con la reconocida cantante criolla.

"Quiero aclarar de una vez: Eva Ayllón no es mi pareja. Les encanta el morbo y la cochinada", señaló de manera tajante durante la entrevista.

Málaga afirmó que su relación con la intérprete de música criolla es únicamente de amistad y de trabajo, y rechazó que exista un vínculo amoroso entre ambas.

El origen de los conflictos con el hijo de Eva Ayllón

Según explicó Málaga, los problemas con el hijo de Eva Ayllón comenzaron cuando asumió funciones como representante de la cantante.

En ese contexto, la exentrenadora de vóley se mostró firme en proteger la imagen de la artista y reveló que incluso evitó que la intérprete se presentara en una casa de citas durante la reactivación de espectáculos tras la pandemia.

Este hecho habría generado tensiones con algunos familiares de la criolla, situación que derivó en la denuncia en su contra, la cual finalmente fue archivada.

Una amistad que trasciende las especulaciones

Durante la conversación con Magaly Medina, Natalia Málaga remarcó en varias oportunidades que su vínculo con Eva Ayllón se basa en años de confianza y camaradería.

"Eva es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que me conoce muchísimo. No tiene nada que ver en esta situación que han levantado como si fuéramos la pareja del año", expresó.

En paralelo, la propia Eva Ayllón ha declarado en entrevistas recientes que desde hace tiempo cerró las puertas al amor y que su vida personal está enfocada en la música y su familia.

Estas palabras respaldan la versión de Málaga y descartan las versiones que circulan en redes sociales y ciertos medios de espectáculo.

Con estas declaraciones, Natalia Málaga busca zanjar definitivamente los rumores de un supuesto romance con Eva Ayllón y dejar en claro que lo único que las une es una estrecha amistad y una relación profesional.