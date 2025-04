Florcita Polo denuncia que extorsionadores le exigen 20 mil dólares: "Temo por mi vida, por mis hijos"

Flor Polo denunció que viene siendo víctima de la extorsión. Acongojada por lo que vive, la hija de Susy Díaz reveló que, desde hace algunas semanas, personas inescrupulosas le han exigido el pago de 20 mil dólares a cambio de permitirle trabajar fuera de peligro. Por tal motivo, la modelo teme que algo malo pueda pasarle a ella o a sus hijos.

Este lunes 28 de abril, Florcita acudió junto a su abogado hasta la sede de Dirincri, y presentó formalmente su denuncia adjuntando pruebas de las amenazas que ha recibido. Afligida, señaló que se siente insegura por lo que ocurre, y que tal situación ha ocasionado que ponga un alto a sus actividades para salvaguardar su integridad.

"He venido a poner mi denuncia por extorsión y amenazas. Me han pedido el pago de 20 mil dólares por mi persona, para seguir trabajando tranquila. He tenido que parar mis actividades. Son amenazas muy fuertes. No la estoy pasando bien en estos momentos", manifestó ante la prensa.