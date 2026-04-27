Wendy Guevara pierde su cuenta de Instagram con 8 millones de seguidores en medio de la polémica

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer mexicana Wendy Guevara, conocida también por su cercanía con Nicola Porcella, atraviesa un momento inesperado tras perder su cuenta oficial de Instagram, donde acumulaba más de 8 millones de seguidores. La repentina desaparición de su perfil ha generado sorpresa entre sus fanáticos, quienes la seguían diariamente a través de esta plataforma.

¿Por qué Wendy perdió su Instagram?

El hecho se detectó la tarde del domingo 26 de abril, cuando usuarios notaron que el perfil de la creadora de contenido ya no aparecía en el buscador de la red social. Al intentar ingresar directamente, solo se mostraba un mensaje estándar que indicaba que la página no estaba disponible, sin mayores detalles sobre lo ocurrido.

La situación ha generado diversas especulaciones en redes sociales, especialmente porque Wendy Guevara no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento. Su cuenta no solo era un espacio de entretenimiento, sino también su principal canal de comunicación con millones de seguidores que siguen de cerca su vida personal y profesional.

Wendy Guevara pierde su cuenta de Instagram

Este episodio ocurre semanas después de que se viralizaran antiguos videos junto a Paola Suárez, lo que provocó una ola de críticas y cuestionamientos en internet. Aunque la influencer ya había ofrecido disculpas públicas, la polémica reavivó el debate en redes y generó presión entre los usuarios.

No es la primera vez que Wendy enfrenta una situación similar. En 2023, tras su salto a la fama por un reality, también perdió temporalmente su cuenta, aunque logró recuperarla tiempo después. Por ahora, sus seguidores permanecen atentos, a la espera de una explicación y de su posible regreso a la plataforma.

¿Cómo se hizo conocida Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer y creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, que saltó a la fama en redes sociales gracias a su carisma y estilo espontáneo. Su personalidad auténtica la convirtió rápidamente en una figura querida, logrando conectar con millones de seguidores en distintas plataformas digitales.

Su popularidad creció tras viralizarse el video de "Las Perdidas", junto a Paola Suárez, lo que marcó un antes y un después en su carrera. Con el tiempo, consolidó su presencia mediática al participar en realities, destacando su triunfo en "La Casa de los Famosos México", donde ganó aún más reconocimiento.

Es así que, ahora Wendy es una de las influencers más influyentes de la región. Sin embargo, enfrenta incertidumbre tras perder su cuenta de Instagram, donde reunía más de 8 millones de seguidores y mantenía contacto directo con su público.